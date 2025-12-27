Logo
Драган Галић званично приступио покрету Драшка Станивуковића

Извор:

АТВ

27.12.2025

18:30

Драшко Станивуковић са Драганом Галићем који се прикључио Покрету Сигурна Српска
Фото: Facebook

Доскорашњи посланик НПС-а Драган Галић приступио је Покрету Сигурна Српска на чијем челу је Драшко Станивуковић.

АТВ је раније саопштио ову информацију, а Галић је и формално данас приступио Покрету.

Искључен из НПС-а

Предсједник Народне партије Српске Дарко Бањац искључио је Галића из чланства странке.

Бањац је истакао да је одлука донесена због неприхватљивих и нереалних захтјева које је Галић постављао Народној партији Српске, а које руководство странке није жељело да испуни.

Гојко Кличковић

Бања Лука

Бивши СДС-овац Гојко Кличковић приступио покрету Драшка Станивуковића

"Нећу дозволити да било ко уцјењује НПС. Странка неће испуњавати ничије нереалне прохтјеве, а Галић своје политичке амбиције може остваривати негдје друго", рекао је Бањац.

Станивуковић најавио прелетаче

Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а и Покрета “Сигурна Српска” (ПСС), протеклих дана најавио је да ће ускоро, конкретно у текућем децембру, овај покрет имати двоцифрен број посланика у Народној скупштини Републике Српске.

С обзиром на то да у Клубу ПДП-а тренутно има осам народних трибуна и ако њих рачунамо као ПСС, то значи да ће им се у наредним данима придружити још најмање два посланика из актуелног скупштинског сазива, што свакако иде у прилог сазнањима АТВ-а.

цивилни рок

Република Српска

Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

“Желим да кажем да у времену које долази ћемо бити на двоцифреном броју одборника, а могу да кажем и двоцифреном броју посланика. Дајте да једном то кажем у децембру”, рекао је Станивуковић 17. децембра ове године, не откривајући више детаља.

Покрет основан у октобру

Подсјећамо, Покрет Сигурна Српска основан је средином октобра ове године.

Осим Станивуковића, који је предсједник, у руководству Покрета су Игор Радојичић и Дејан Којић.

Они су на Јахорини потписали споразум о формирању покрета.

