Драган Галић званично приступио покрету Драшка Станивуковића

Извор:
АТВ
27.12.2025
18:30
Коментари:1
Доскорашњи посланик НПС-а Драган Галић приступио је Покрету Сигурна Српска на чијем челу је Драшко Станивуковић.
АТВ је раније саопштио ову информацију, а Галић је и формално данас приступио Покрету.
Предсједник Народне партије Српске Дарко Бањац искључио је Галића из чланства странке.
Бањац је истакао да је одлука донесена због неприхватљивих и нереалних захтјева које је Галић постављао Народној партији Српске, а које руководство странке није жељело да испуни.
"Нећу дозволити да било ко уцјењује НПС. Странка неће испуњавати ничије нереалне прохтјеве, а Галић своје политичке амбиције може остваривати негдје друго", рекао је Бањац.
Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а и Покрета “Сигурна Српска” (ПСС), протеклих дана најавио је да ће ускоро, конкретно у текућем децембру, овај покрет имати двоцифрен број посланика у Народној скупштини Републике Српске.
С обзиром на то да у Клубу ПДП-а тренутно има осам народних трибуна и ако њих рачунамо као ПСС, то значи да ће им се у наредним данима придружити још најмање два посланика из актуелног скупштинског сазива, што свакако иде у прилог сазнањима АТВ-а.
“Желим да кажем да у времену које долази ћемо бити на двоцифреном броју одборника, а могу да кажем и двоцифреном броју посланика. Дајте да једном то кажем у децембру”, рекао је Станивуковић 17. децембра ове године, не откривајући више детаља.
Подсјећамо, Покрет Сигурна Српска основан је средином октобра ове године.
Осим Станивуковића, који је предсједник, у руководству Покрета су Игор Радојичић и Дејан Којић.
Они су на Јахорини потписали споразум о формирању покрета.
