Додик: Захвалност свима који су помогли, посебно Србији

Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио је свима који су помогли да хуманитарна акција "С љубављу храбрим срцима" која траје годинама, посебно Србији која је ставила своје капацитете да помогне дјеци.
''Док је нас биће и хуманитарне акције и помоћи дјеци. Нећемо се уморити и нећемо престати да помажемо дјеци'', истакао је Додик.
Додик је захвалио Србији која је ставила све своје расположиве капацитете да помогне дјеци којој је помоћ потребна.
