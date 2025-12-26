Logo
Вучковић: Установе у иностранству спремне да помогну у стручном смислу

Извор:

СРНА

26.12.2025

21:58

Коментари:

0
Директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења стања и повреда дјеце у иностранству Јасминка Вучковић рекла је да су установе у иностранству у које се шаљу дјеца из Републике Српске спремне да помогну у стручном смислу.

"Сретни смо што то нису краткорочна лијечења, него третмани који трају до годину дана", рекла је Вучковићева на донаторској вечери у Бањалуци.

Она је додала да је важно и да родитељи буду обучени, у смислу припреме за вођење бриге о њиховој дјеци.

храбрим срцима

Република Српска

Скендерија: Оснивање центара један од приоритета Владе

У Бањалуци се одржава донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" чији је циљ прикупљање средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

humanitarni broj 1411

S ljubavlju hrabrim srcima

