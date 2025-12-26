Вучковић: Установе у иностранству спремне да помогну у стручном смислу

Извор:
СРНА
26.12.2025
21:58
Коментари:0
Директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења стања и повреда дјеце у иностранству Јасминка Вучковић рекла је да су установе у иностранству у које се шаљу дјеца из Републике Српске спремне да помогну у стручном смислу.
"Сретни смо што то нису краткорочна лијечења, него третмани који трају до годину дана", рекла је Вучковићева на донаторској вечери у Бањалуци.
Она је додала да је важно и да родитељи буду обучени, у смислу припреме за вођење бриге о њиховој дјеци.
Република Српска
Скендерија: Оснивање центара један од приоритета Владе
У Бањалуци се одржава донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" чији је циљ прикупљање средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.
Регион
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
46
22
37
22
24
22
07
22
01
Тренутно на програму