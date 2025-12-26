Како је откривено убиство бизнисмена: Црни џак плутао ријеком, у њему била нога...

Извор:
Више јавно тужилаштво подигло је оптужницу против кик-боксера Слободана М. због убиства бизнисмена Зорана Л. из Лазаревца, чије су ноге пронађене крајем јуна у Колубари!
Остатак тијела убијеног и раскомаданог Зорана, упркос опсежној потрази која је трајала данима, никада није пронађен.
Ногу, за коју је одмах било јасно да припада мушкој особи, подсјетимо, пронашли су младић и дјевојка који су били на мотору. Наиме, они су видели нешто сумњиво у Колубари па су о томе обавијестили полицију која је детаљном претрагом утврдила да се ради о људској нози.
''Момак је пријавио да је у ријеци видио црни џак, а када је полиција дошла испоставило се да је ријеч о људској нози. На Колубари је отпочела опсежна потрага, а сутрадан је испливала и друга нога. ДНК анализом испоставило се да је ријеч о бизнисмену Лукићу чији је нестанак неколико дана раније пријавио син'', навео је извор.
Ухапшен осумњичени за убиство
Неколико дана касније, лисице на руке стављене су Слободану М., кик-боксеру из Лазаревца. Према незваничним информацијама, осумњичени и жртва су имали близак однос и пословно су сарађивали од 2020. године.
''Виђали смо их често заједно, били су нераздвојни. Сваког другог дана пили су кафу у оближњем кафићу, за који се прича да је у власништву С.М.'', каже извор упознат са случајем.
С.М. је познат као кик боксер, који је имао запажене наступе. Године 2018. остварио је велику побједу на турниру у Италији. Након тога повукао се из професионалног спорта и посветио се тренерском раду у локалном клубу, гдје је обучавао млађе борце.
Осумњичени је наводно, послије проналаска дијелова тијела, неколико пута позиван у полицију и испитиван у својству грађанина, пише Курир.
''И даље не можемо да вјерујемо да је С.М. способан за тако нешто. Сви се питамо шта је то у њему пробудило звијер када је он могао крвнички да убије човјека са којим је сарађивао. Ово је трагедија, за породицу З.Л., али и за све нас који их познајемо'', рекла је раније за Курир једна мјештанка Лазаревца.
