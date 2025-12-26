Logo
Large banner

Како је откривено убиство бизнисмена: Црни џак плутао ријеком, у њему била нога...

Извор:

Курир

26.12.2025

21:55

Коментари:

0
Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

Више јавно тужилаштво подигло је оптужницу против кик-боксера Слободана М. због убиства бизнисмена Зорана Л. из Лазаревца, чије су ноге пронађене крајем јуна у Колубари!

Остатак тијела убијеног и раскомаданог Зорана, упркос опсежној потрази која је трајала данима, никада није пронађен.

Ногу, за коју је одмах било јасно да припада мушкој особи, подсјетимо, пронашли су младић и дјевојка који су били на мотору. Наиме, они су видели нешто сумњиво у Колубари па су о томе обавијестили полицију која је детаљном претрагом утврдила да се ради о људској нози.

Ротација-илустрација

Хроника

"Убио Зорана, па се вратио и исјекао тијело": Нови детаљи мистерије ногу нађених у Колубари

''Момак је пријавио да је у ријеци видио црни џак, а када је полиција дошла испоставило се да је ријеч о људској нози. На Колубари је отпочела опсежна потрага, а сутрадан је испливала и друга нога. ДНК анализом испоставило се да је ријеч о бизнисмену Лукићу чији је нестанак неколико дана раније пријавио син'', навео је извор.

Ухапшен осумњичени за убиство

Неколико дана касније, лисице на руке стављене су Слободану М., кик-боксеру из Лазаревца. Према незваничним информацијама, осумњичени и жртва су имали близак однос и пословно су сарађивали од 2020. године.

Policija Srbija

Хроника

Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден

''Виђали смо их често заједно, били су нераздвојни. Сваког другог дана пили су кафу у оближњем кафићу, за који се прича да је у власништву С.М.'', каже извор упознат са случајем.

С.М. је познат као кик боксер, који је имао запажене наступе. Године 2018. остварио је велику побједу на турниру у Италији. Након тога повукао се из професионалног спорта и посветио се тренерском раду у локалном клубу, гдје је обучавао млађе борце.

Осумњичени је наводно, послије проналаска дијелова тијела, неколико пута позиван у полицију и испитиван у својству грађанина, пише Курир.

''И даље не можемо да вјерујемо да је С.М. способан за тако нешто. Сви се питамо шта је то у њему пробудило звијер када је он могао крвнички да убије човјека са којим је сарађивао. Ово је трагедија, за породицу З.Л., али и за све нас који их познајемо'', рекла је раније за Курир једна мјештанка Лазаревца.

Подијели:

Тагови:

ubistvo biznismena

Лазаревац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

Друштво

Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

13 ч

0
Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

Хроника

Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

13 ч

0
Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи

Свијет

Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи

17 ч

0
Иван Дивљан усмртио пријатеља и тијело закопао у земљу

Хроника

Иван Дивљан усмртио пријатеља и тијело закопао у земљу

1 д

0

Више из рубрике

Одиграла се права драма: Ватра прогутала аутобус, призор је био језив

Србија

Одиграла се права драма: Ватра прогутала аутобус, призор је био језив

6 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Разбијена криминална група у Србији: Оштетили буџет за преко 3 милиона евра

11 ч

0
Дугогодишњи подстанари могу да стекну право власништва над станом

Србија

Дугогодишњи подстанари могу да стекну право власништва над станом

12 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Србија

Стигле нове цијене горива пред празнике

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

46

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

22

37

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

22

24

Завршено донаторско вече, хуманитарни број позван 65.302 пута

22

07

Штркић: Важна је подршка система

22

01

Каран: Донаторском вечери се показује велико срце и душа Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner