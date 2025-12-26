Logo
Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден

Извор:

Телеграф

26.12.2025

13:02

Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден
Фото: Танјуг/АП

Горан Л. (46) је, три дана прије него што је убијен на бруталан и језив начин у Савином селу у Врбасу, на свом Фејсбук профилу објавио да има "проблем" са неким особама, као и да ће то да ријеши.

Он је у својој објави, три дана пред смрт написао: "Не дирам никог и не желим да мене неко дира, а пошто су ме неки смрадови дирали вријеме је да им се на****м маме. Око за око, зуб за зуб".

kriza prazni dzepovi

Бања Лука

Бањалучани пред новим ударом: Тражи се још једно поскупљење

Како је Телеграф.рс већ писао, Гораново тијело пронађено је на улици код спортског терена у близини Основне школе "Бранко Радичевић", са више убодних рана на тијелу, а полиција је одмах покренула истрагу због сумње да је мушкарац звјерски убијен. Према првим информацијама из истраге, Горан се нашао са два младића Н. Л. (20) и Л. М. (18) који су га, како се сумња, након вербалне расправе напали ножем и задали му повреде од којих је убрзо преминуо.

Фото: Фацебоок

Новосадска полиција је брзим и оперативним радом ухапсила осумњчене, а, према незваничним сазнањима, код њих је пронађен и нож којим је, како се сумња, почињен овај језиви злочин.

- Сумња се да је дошло до вербалне расправе између убијеног и осумњичених, након чега су они физички насрнули на њега, извадили нож и задали му убодне ране од којих је мушкарац преминуо - испричао је извор близак случају.

Пожар

Друштво

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и биће приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Сомбору.

