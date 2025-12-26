Бањалучани пред новим ударом: Тражи се још једно поскупљење

Извор:
У складу са уговором, послали смо захтјев Граду Бањалука за поскупљење градског превоза, открива за БЛ портал представник превозника и директор "Аутопревоза“ Дејан Мијић.
Како каже, захтјев се односи на поскупљење превоза од 1. јануара 2026. године.
"Гледајући раст плата, као и осталих трошкова, затражили смо у новембру корекцију цијена, тачније да се донесе одлука да градски превоз поскупи од 1. јануара. Након тога, имали смо један разговор у надлежном, градском одјељењу и сад чекамо одговор Града и Скупштине“, објашњава Мијић.
Мијић не жели да открива о коликом поскупљењу је ријеч и колика би могла бити нова цијена карте.
"То се може регулисати од стране Града Бањалука, као што се и досад радило кроз субвенције, да се преузме тај дио трошка. Морам напоменути да је и у осталим дијеловима БиХ дошло до поскупљења градског превоза. У суштини, тренутно превозници имају највећи трошак за плате, репроматеријал и резревне дијелове“, закључује Мијић за БЛ портал.
Подсјетимо, посљедњем поскупљењу градског превоза Бањалучани су свједочили средином јула 2022 године. Од тада грађани за појединачну карту издвајају 2,3 КМ.
Поводом захтјева превозника, БЛ портал се обратио и Градској управи Бањалука, али одговор до закључења текста нисмо добили.
