Logo
Large banner

Бањалучани пред новим ударом: Тражи се још једно поскупљење

Извор:

АТВ

26.12.2025

12:49

Коментари:

1
Бањалучани пред новим ударом: Тражи се још једно поскупљење

У складу са уговором, послали смо захтјев Граду Бањалука за поскупљење градског превоза, открива за БЛ портал представник превозника и директор "Аутопревоза“ Дејан Мијић.

Како каже, захтјев се односи на поскупљење превоза од 1. јануара 2026. године.

Sud cekic 1

Хроника

Шојић замијенио затворску казну за новчану

"Гледајући раст плата, као и осталих трошкова, затражили смо у новембру корекцију цијена, тачније да се донесе одлука да градски превоз поскупи од 1. јануара. Након тога, имали смо један разговор у надлежном, градском одјељењу и сад чекамо одговор Града и Скупштине“, објашњава Мијић.

Мијић не жели да открива о коликом поскупљењу је ријеч и колика би могла бити нова цијена карте.

"То се може регулисати од стране Града Бањалука, као што се и досад радило кроз субвенције, да се преузме тај дио трошка. Морам напоменути да је и у осталим дијеловима БиХ дошло до поскупљења градског превоза. У суштини, тренутно превозници имају највећи трошак за плате, репроматеријал и резревне дијелове“, закључује Мијић за БЛ портал.

Подсјетимо, посљедњем поскупљењу градског превоза Бањалучани су свједочили средином јула 2022 године. Од тада грађани за појединачну карту издвајају 2,3 КМ.

Игор Калабухов и Жељко Вудимир

Република Српска

Калабухов одликовао Будимира медаљом

Поводом захтјева превозника, БЛ портал се обратио и Градској управи Бањалука, али одговор до закључења текста нисмо добили.

Подијели:

Тагови:

gradski prevoz

javni prevoz

Бањалука

поскупљење

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

Друштво

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

4 ч

0
Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

Савјети

Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

4 ч

0
Дугогодишњи подстанари могу да стекну право власништва над станом

Србија

Дугогодишњи подстанари могу да стекну право власништва над станом

4 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија и САД се сагласиле – наставља се дијалог

4 ч

0

Више из рубрике

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић мета исмијавања: Вукановић поручио да је изгубио разум

5 ч

1
Бањалучки гимназијалци пјесмом испратили професора Банета у пензију

Бања Лука

Бањалучки гимназијалци пјесмом испратили професора Банета у пензију

6 ч

1
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

8 ч

0
Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци

Бања Лука

Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци

20 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner