Шта је "чудовиште" које је лансирао Иран? Све о ракети "Хаџ Касем"

Аутор: АТВ
17.03.2026
21:02
Коментари:0
Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да је покренуо нови талас напада на Израел, а да је у нападу први пут коришћена напредна ракета "Хаџ Касем" (Hajj Qasem).
ИРГЦ је навео да је њихов напад усмјерен на израелске положаје у Беит Шемешу, Тел Авиву и Јерусалиму, преноси иранска телевизија Прес.
У саопштењу се наводи да су мета напада биле и регионалне америчке базе Ал Удеида у Катару, Али ал Салем у Кувајту, Фуџеира у Уједињеним Арапским Емиратима, Шеик Иса у Бахреину и Ербил у Ираку.
🇮🇷 Iran's "59th wave" of ballistic missile launches. This marks the public debut of the solid-fuelled Haj Qasem long-range ballistic missile in this war. The Haj Qasem amounts to a substantially larger and heavier design than the solid-fuelled Kheibar Shekan family. https://t.co/qr8A1BoRDD pic.twitter.com/CbLeIAZx2I— Shahryar Pasandideh (@shahpas) March 17, 2026
ИРГЦ наводи да су у нападима коришћени самоубилачки дронови заједно са прецизним ракетама "гадр", "емад", "фатах" и "Хаџ Касем".
Ова ракета представља нову генерацију иранског прецизног наоружања на чврсто гориво.
Стандардни домет ракете "Хаџ Касем" је 1.400 km, са потенцијалом да досегне и до 1.800 km.
Ракета је изузетно брза; при уласку у атмосферу достиже Mach 12, док на циљ удара брзином од око Mach 5, што отежава пресретање.
Посједује одвојиву бојеву главу масе 500 kg са прецизношћу (ЦЕП) мањом од 10 метара.
"Хаџ Касем" користи композитна карбонска влакна за тијело ракете ради смањења тежине и радарске видљивости. Мобилна је (лансер на камиону) и спремна за тренутно лансирање због употребе чврстог горива, преноси Б92.
У мају 2025. представљена је верзија "Касем Басир" са оптичким навођењем, која омогућава погађање специфичних мета попут хангара или писти без коришћења ГПС-а.
Израз "Хаџ Касем" био је популарни почасни надимак за Касема Сулејманија, команданта иранских Кудс снага који је убијен у америчком ваздушном нападу 2020. године. Ракета је добила име управо у његову част како би се очувало његово војно насљеђе.
Ријеч "хаџ" (хајј) се иначе у исламској традицији односи на обавезно ходочашће у Меку, али у овом специфичном контексту служи као титула за особу која је обавила то ходочашће или као дио назива војног оружја.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
22
59
22
56
22
49
22
39
Тренутно на програму