Шта је "чудовиште" које је лансирао Иран? Све о ракети "Хаџ Касем"

17.03.2026

21:02

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да је покренуо нови талас напада на Израел, а да је у нападу први пут коришћена напредна ракета "Хаџ Касем" (Hajj Qasem).

ИРГЦ је навео да је њихов напад усмјерен на израелске положаје у Беит Шемешу, Тел Авиву и Јерусалиму, преноси иранска телевизија Прес.

У саопштењу се наводи да су мета напада биле и регионалне америчке базе Ал Удеида у Катару, Али ал Салем у Кувајту, Фуџеира у Уједињеним Арапским Емиратима, Шеик Иса у Бахреину и Ербил у Ираку.

ИРГЦ наводи да су у нападима коришћени самоубилачки дронови заједно са прецизним ракетама "гадр", "емад", "фатах" и "Хаџ Касем".

Техничке спецификације ракете "Хаџ Касем"

Ова ракета представља нову генерацију иранског прецизног наоружања на чврсто гориво.

Стандардни домет ракете "Хаџ Касем" је 1.400 km, са потенцијалом да досегне и до 1.800 km.

Ракета је изузетно брза; при уласку у атмосферу достиже Mach 12, док на циљ удара брзином од око Mach 5, што отежава пресретање.

Посједује одвојиву бојеву главу масе 500 kg са прецизношћу (ЦЕП) мањом од 10 метара.

"Хаџ Касем" користи композитна карбонска влакна за тијело ракете ради смањења тежине и радарске видљивости. Мобилна је (лансер на камиону) и спремна за тренутно лансирање због употребе чврстог горива, преноси Б92.

У мају 2025. представљена је верзија "Касем Басир" са оптичким навођењем, која омогућава погађање специфичних мета попут хангара или писти без коришћења ГПС-а.

Зашто носи то име?

Израз "Хаџ Касем" био је популарни почасни надимак за Касема Сулејманија, команданта иранских Кудс снага који је убијен у америчком ваздушном нападу 2020. године. Ракета је добила име управо у његову част како би се очувало његово војно насљеђе.

Касем Сулејмани

Ријеч "хаџ" (хајј) се иначе у исламској традицији односи на обавезно ходочашће у Меку, али у овом специфичном контексту служи као титула за особу која је обавила то ходочашће или као дио назива војног оружја.

(б92)

