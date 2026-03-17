Logo
Large banner

Иран први пут лансирао ракете "Хаџ касем"

Аутор:

АТВ

17.03.2026

19:31

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је данас да је покренуо нови талас напада на Израел, у оквиру 59. таласа операције "Право обећање 4".

Користили ракету "хаџ касем"

Како су навели, у нападу први пут је коришћена напредна ракета "хаџ касем".

ИРГЦ је навео да је њихов напад усмјерен на израелске положаје у Беит Шемешу, Тел Авиву и Јерусалиму, преноси иранска телевизија Прес.

У саопштењу се наводи да су мета напада биле и регионалне америчке базе Ал Удеида у Катару, Али ал Салем у Кувајту, Фуџеира у Уједињеним Арапским Емиратима, Шеик Иса у Бахреину и Ербил у Ираку.

ИРГЦ наводи да су у нападима коришћени самоубилачки дронови заједно са прецизним ракетама "гадр", "емад", "фатах" и ​"хаџ касем".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

raketa

Израел

Bliski istok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хормушки мореуз

Свијет

Иран отворио Хормушки мореуз за три земље, међу њима и једна држава из Европе

4 ч

0
Нетанјаху о убиству Лариџанија: То Иранцима даје прилику

Свијет

Нетанјаху о убиству Лариџанија: То Иранцима даје прилику

3 ч

0
Британски авио-превозник обуставља летове за Израел, Дубаи и Блиски исток до љета

Свијет

Британски авио-превозник обуставља летове за Израел, Дубаи и Блиски исток до љета

6 ч

0
Хамнеи одбио приједлоге за примирје или смиривање тензија

Свијет

Хамнеи одбио приједлоге за примирје или смиривање тензија

8 ч

0

Више из рубрике

Трамп оплео по Стармеру и Макрону: "Убрзо одлази са функције"

Свијет

Трамп оплео по Стармеру и Макрону: "Убрзо одлази са функције"

43 мин

0
Испливао скандал: Амерички генерал оставио повјерљива документа у возу - био пијан?

Свијет

Испливао скандал: Амерички генерал оставио повјерљива документа у возу - био пијан?

1 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Језива трагедија у Бечу: Пала скела, погинуле четири особе!

1 ч

0
Трамп: САД би требале преиспитати своје чланство у НАТО-у

Свијет

Трамп: САД би требале преиспитати своје чланство у НАТО-у

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

02

Пронађена два тијела у локалу, сумња се на циљану ликвидацију

19

59

"Непријатно, непријатно": Кајли Џенер не може да побјегне од подсмијеха

19

47

Станивуковић активирао план "35 милиона": Kолико „капље по минути“ од расвјете у Бањалуци

19

45

Људи нису способни за мултитаскинг: Овако су то открили научници

19

38

Самохраном оцу Горану Петрушићу из Масловара потребна помоћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner