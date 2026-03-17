Иран први пут лансирао ракете "Хаџ касем"

Аутор:АТВ
17.03.2026
19:31
Коментари:0
Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је данас да је покренуо нови талас напада на Израел, у оквиру 59. таласа операције "Право обећање 4".
Како су навели, у нападу први пут је коришћена напредна ракета "хаџ касем".
ИРГЦ је навео да је њихов напад усмјерен на израелске положаје у Беит Шемешу, Тел Авиву и Јерусалиму, преноси иранска телевизија Прес.
🇮🇷 Iran's "59th wave" of ballistic missile launches. This marks the public debut of the solid-fuelled Haj Qasem long-range ballistic missile in this war. The Haj Qasem amounts to a substantially larger and heavier design than the solid-fuelled Kheibar Shekan family. https://t.co/qr8A1BoRDD pic.twitter.com/CbLeIAZx2I— Shahryar Pasandideh (@shahpas) March 17, 2026
У саопштењу се наводи да су мета напада биле и регионалне америчке базе Ал Удеида у Катару, Али ал Салем у Кувајту, Фуџеира у Уједињеним Арапским Емиратима, Шеик Иса у Бахреину и Ербил у Ираку.
ИРГЦ наводи да су у нападима коришћени самоубилачки дронови заједно са прецизним ракетама "гадр", "емад", "фатах" и "хаџ касем".
