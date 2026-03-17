Logo
Large banner

Трамп оплео по Стармеру и Макрону: "Убрзо одлази са функције"

Извор:

СРНА

17.03.2026

19:20

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Allison Robbert

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће француски предсједник Емануел Макрон убрзо отићи са функције.

Трамп је изразио разочарање ставовима Макрона и британског премијера Кира Стармера о америчко-израелској војној операцији против Ирана.

Након билатералног састанка са ирским премијером Мајклом Мартином, Трамп је рекао да је био разочаран јер је Стармер био спреман да пошаље два носача авиона након побједе.

"Тренутно нема носача авиона", додао је Трамп.

Према његовим ријечима, САД још нису спремне да окончају војну операцију против Ирана, али ће то учинити у блиској будућности.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Кир Стармер

Емануел Макрон

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner