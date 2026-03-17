Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

Аутор:АТВ
17.03.2026
07:54
Коментари:2
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је војна операција против Ирана била неопходна како би се спријечило избијање нуклеарног сукоба који би могао да прерасте у трећи свјетски рат.
- Да нисмо започели војне операције против Ирана, избио би нуклеарни рат који би ескалирао у трећи свјетски рат - рекао је Трамп.
Амерички предсједник је поново критиковао нуклеарни споразум са Ираном, наводећи да је његова одлука да га укине спријечила Техеран да развије нуклеарно оружје. Трамп је истака о да су америчке снаге нанијеле Ирану "велику штету" током само двије недјеље операција.
- Оно што смо урадили било је у интересу цијелог свијета - рекао је амерички предсједник.
Упитан да ли рат може да се заврши до краја недјеље, с обзиром на то да је навео да је иранска војска "уништена", Трамп је одговорио потврдно, а затим прецизирао да ће заправо "бити ускоро".
