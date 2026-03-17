Кубу погодио снажан земљотрес

Извор:
Танјуг
17.03.2026
07:18
Земљотрес јачине 5,8 степени по Рихтеровој погодио је данас Кубу, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 12 километара и удаљености од 95 километара од Гвантанама.
Непосредно након овог земљотреса, услиједио је и дуги, јачине 4,1 степен.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или о материјалној штети. Није уздато упозорење на опасност од цунамија.
