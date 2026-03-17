Logo
Large banner

Да ли се исплати башта? Ево колико кошта прољетна сјетва

Аутор:

АТВ

17.03.2026

07:13

Коментари:

0
Сијање баште, сјетва
Фото: Pexels

Март је мјесец када многи почињу припрему баште, а ових дана у Бањалуци се највише купује сјеме грашка, мркве, ротквице, руколе, али и садни материјал за лук и кромпир, који се традиционално саде у овом периоду.

Цијене сјемена су и даље релативно приступачне. Мале кесице сјемена се могу пронаћи за 70 фенинга, средња паковања коштају 0,90 КМ, док су већа паковања 1,10КМ.

Како за БЛ портал каже Биљана Цвијић, замјеница пословође Пољопривредне апотеке, у питању су цијене за нехибридно сјеме, које је обично јефтиније.

"Цијене сјемена су и даље јако приступачне, као и садни материјал за лук, док је цијена кромпира ове године већа него икада. Тако вам за 10 килограма кромпира треба 30 КМ садног материјала", каже она.

Овог прољећа је килограм садног лука око пет марака, а за оне који тек почињу са садњом, добра вијест је да за малу башту није потребно много улагања.

vrtic

Свијет

Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

Једна кесица сјемена најчешће је довољна за неколико квадратних метара, док је за десетак квадрата кромпира потребно око два до три килограма садног материјала.

Док су многи шокирани цијеном кромпира, продавачица на бањалучкој Тржници за БЛ портал објашњава да то уопште није скупо, с обзиром на остале цијене.

"По мени то није скупо, кромпир и да се купи кошта 2,50 КМ. По чему је онда три марке скупо када од тога можемо добити пуно кромпира. А и кад гориво може коштати 3,10 КМ, може и кромпир три марке по килограму садног материјала", каже она.

Кад се све сабере, прољетна садња у мањој башти може се покренути и за 20 КМ, што је многима довољан разлог да се и ове године “баце” у садњу властитог поврћа

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

sjetva

bašta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

Свијет

Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

1 ч

0
Бројне бањалучке улице и насеља данас без струје

Бања Лука

Бројне бањалучке улице и насеља данас без струје

1 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 17. март: Шта нам звијезде доносе данас?

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

На њемачком аеродрому ухапшен држављанин БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Нови закон о привременом издржавању дјеце

Друштво

Нови закон о привременом издржавању дјеце

13 ч

1
Породицу Авдић погодила велика несрећа: Угинула крава од које су живјели

Друштво

Породицу Авдић погодила велика несрећа: Угинула крава од које су живјели

18 ч

0
Спремите се! Сутра нагла промјена времена

Друштво

Спремите се! Сутра нагла промјена времена

18 ч

0
Без овога нема више преко границе: Неће нико моћи да избјегне

Друштво

Без овога нема више преко границе: Неће нико моћи да избјегне

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону

08

15

Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?

08

13

На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

08

05

Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

07

54

Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner