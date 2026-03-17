Да ли се исплати башта? Ево колико кошта прољетна сјетва

17.03.2026
Март је мјесец када многи почињу припрему баште, а ових дана у Бањалуци се највише купује сјеме грашка, мркве, ротквице, руколе, али и садни материјал за лук и кромпир, који се традиционално саде у овом периоду.
Цијене сјемена су и даље релативно приступачне. Мале кесице сјемена се могу пронаћи за 70 фенинга, средња паковања коштају 0,90 КМ, док су већа паковања 1,10КМ.
Како за БЛ портал каже Биљана Цвијић, замјеница пословође Пољопривредне апотеке, у питању су цијене за нехибридно сјеме, које је обично јефтиније.
"Цијене сјемена су и даље јако приступачне, као и садни материјал за лук, док је цијена кромпира ове године већа него икада. Тако вам за 10 килограма кромпира треба 30 КМ садног материјала", каже она.
Овог прољећа је килограм садног лука око пет марака, а за оне који тек почињу са садњом, добра вијест је да за малу башту није потребно много улагања.
Једна кесица сјемена најчешће је довољна за неколико квадратних метара, док је за десетак квадрата кромпира потребно око два до три килограма садног материјала.
Док су многи шокирани цијеном кромпира, продавачица на бањалучкој Тржници за БЛ портал објашњава да то уопште није скупо, с обзиром на остале цијене.
"По мени то није скупо, кромпир и да се купи кошта 2,50 КМ. По чему је онда три марке скупо када од тога можемо добити пуно кромпира. А и кад гориво може коштати 3,10 КМ, може и кромпир три марке по килограму садног материјала", каже она.
Кад се све сабере, прољетна садња у мањој башти може се покренути и за 20 КМ, што је многима довољан разлог да се и ове године “баце” у садњу властитог поврћа
