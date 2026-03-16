Нови закон о привременом издржавању дјеце

Аутор:АТВ
16.03.2026
19:21
Коментари:1
Дјеца чији родитељи не плаћају алиментацију добијаће око 230 марака мјесечно, односно 15 одсто просјечне нето плате у Српској за 2025. годину.
Право на исплату имаће дјеца до 18 година, захтјев подносе законски старатељи, а новац се исплаћује преко Јавног фонда за дјечију заштиту.
„Други родитељ који је законски старатељ на основу одлуке суда добије одговарајућу одлуку, односно пресуду која се односи на обавезу исплаћивања алиментације и висину алиментације. Потребно је да у оквиру самог процеса, уколико други родитељ не уплатиће алиментацију, поднесе захтјев за само извршење наведене пресуде и добије такво рјешење од суда. То су два основна документа која се предају Фонду дјечије заштите“, рекао је Ален Шеранић, министaр здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Значајан број родитеља обраћа се Центру за социјални рад с проблемом нередовног или потпуног неплаћања алиментације. Алиментациони фонд требало би додатно да истакне законску обавезу родитеља према дјетету.
“Ми се надамо да ће он бити инплементиран у нашој држави, јер као такав је јако добар баш, управо како би се заштитио интерес и права дјеце јер издржавање није прво мајке или другог родитеља, то је право дјетета“, рекла је Тања Ђакушић, социјални радник у Центру за социјални рад Бањалука.
Износ од око 230 марака неријетко није довољан да покрије потребе дјетата, али, с обзиром на то да само 7 одсто родитеља редовно плаћа алиментацију, ова промјена је значајна и дуго очекивана.
„Проблем постоји јер имате толико родитеља који се сами брину о свом дјетету, морају радити по 2-3 посла док други родитељ нема никакву казну за то, ни осуђење друштва чак“, рекла је Дијана Миљатовић, представник Удружења самохраних родитеља „Понос“.
Законом је прописано је да право на привремено издржавање нема дијете збринуто у хранитељску породицу или социјалну установу која се финансира из буџета. Такође, нема ретроактивне примјене.
„У тренутку кад Фонд дјечије заштите донесе рјешење по питању алементционог потраживања он наставља да исплаћује у неком будућем периоду, за све остало што до тада није плаћено остаје суд“, каже Ален Шеранић, министaр здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Према подацима основних судова у Српској, више од стотину предмета годишње односи се на неиспуњење обавезе издржавање дјеце. Држава ће након исплате дјеци покретати поступак наплате од родитеља који избјегава своју законску обавезу, а дуг који се наплати биће враћен у фонд. То значи да Република Српска преузима потраживања у висини исплаћеног износа привременог издржавања, док ће родитељ-старатељ остатак износа неплаћене алиментације, као и до сада, сам потраживати преко судова.
"Правобранилаштво Републике Српске, као законски заступник Републике Српске има овлаштење и обавезу да покрене извршни поступак сходно одредбама Закона о извршном поступку. У том поступку Република Српска би потраживала од родитеља који не испуњава обавезе издржавања, намирење износа привременог издржавања, а претходно исплаћеног од стране Фонда“, наводе из Прaвобранилаштва.
Уколико у међувремену родитељ почне да плаћа алиментацију, а други родитељ то не пријави Фонду, платиће казну у износу од хиљаду до 5 хиљада КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
47
19
45
19
44
19
35
19
32
Тренутно на програму