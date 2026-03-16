Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената

АТВ
16.03.2026
09:58
Коментари:0
У Републици Српској евидентирано је више од 4.000 случајева респираторних инфекција, а највећа учесталост обољења сличном грипу била је у бијељинској и фочанској регији, речено је у Институту за јавно здравство Републике Српске.
Од 2. до 8. марта пријављена су 4.004 акутне респираторне инфекције, а регистрована су 323 пацијента са обољењем сличном грипу.
На болничком лијечењу је 56 особа због тешке акутне респираторне инфекције.
У Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци хоспитализовано је 19 пацијената, у општој болници Приједор осам, у Градишци и Невесињу 13, а у Добоју и Бијељини по три пацијената.
Украо возило Хитне помоћи, па слетио с пута
Од почетка сезоне, односно новембра прошле године, пријављено је 103.626 акутних респираторних инфекција, 13.196 обољења сличних грипу, док је тешких акутних респираторних инфекција 1.786.
