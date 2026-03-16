Logo
Large banner

Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената

Аутор:

АТВ

16.03.2026

09:58

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској евидентирано је више од 4.000 случајева респираторних инфекција, а највећа учесталост обољења сличном грипу била је у бијељинској и фочанској регији, речено је у Институту за јавно здравство Републике Српске.

Од 2. до 8. марта пријављена су 4.004 акутне респираторне инфекције, а регистрована су 323 пацијента са обољењем сличном грипу.

На болничком лијечењу је 56 особа због тешке акутне респираторне инфекције.

У Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци хоспитализовано је 19 пацијената, у општој болници Приједор осам, у Градишци и Невесињу 13, а у Добоју и Бијељини по три пацијената.

hitna pomoc

Од почетка сезоне, односно новембра прошле године, пријављено је 103.626 акутних респираторних инфекција, 13.196 обољења сличних грипу, док је тешких акутних респираторних инфекција 1.786.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

УКЦ Републике Српске

respiratorne infekcije

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner