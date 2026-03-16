Logo
Large banner

Украо возило Хитне помоћи, па слетио с пута

Аутор:

АТВ

16.03.2026

09:34

Коментари:

0
Украо возило Хитне помоћи, па слетио с пута
Фото: Pixabay

Засад непознати мушкарац украо је у недјељу санитетско возило Хитне помоћи у Врању!

Послије драме, какве овај град не памти, преступник је, усљед неприлагођене брзине, у близини села Грамађе слетио с пута и напустио украдено возило.

Наложен је увиђај на лицу мјеста и извођење других доказних радњи, а полиција по налогу тужилашта интезивно ради на расвјетљавању случаја, преноси Телеграф.рс..

На лицу мјеста је наложен увиђај и спровођење других доказних радњи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Vranje

Хитна помоћ

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

58

Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената

09

57

Пореска продаје одузету имовину - како учествовати

09

52

Вјештачка интелигенција послала невину баку у затвор

09

43

Огласио се Иран: Нисмо тражили преговоре

09

41

Сијарто: Будимпешта неће подржати санкције док ''Дружба'' не буде оперативна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner