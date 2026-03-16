Упозорење за више од 100 милиона људи на зимску олују

16.03.2026
09:27
За више од 100 милиона људи у Сједињеним Државама за данас је издато упозорење на невријеме које доноси обилне сњегове и јак вјетар.
Упозорење је издато за горњи дио Средњег запада и регион Великих језера, док се истовремено повећава опасност од пожара у централним дијеловима земље.
Очекује се да ће најобилније сњежне падавине погодити области Великих језера, гдје ће пасти до 60 центиметара снијега, док удари вјетра могу проузроковати сњежне наносе и смањену видљивост, преноси Еј-Би-Си њуз.
Према прогнози матероролога, мартовска олуја ће наставити да ствара суве и вјетровите услове на југу Сједињених Држава, гдје су издата упозорења на пожаре.
У Небраски се тренутно гасе три шумска пожара, од којих је највећи захватио више од 600.000 хектара земље у окрузима Морил и Артур, а у коме је у петак погинула најмање једна особа, рекао је гувернер те америчке савезне државе Џим Пилен.
У Небраски је распоређено око 30 припадника Националне гарде како би помогли у гашењу више шумских пожара, који су захватили укупно око 2.330 квадратних километара.
Упозорења на јак вјетар и на пожаре издата су и за већи дио Новог Мексика и Тексас, док су упозорења на велику мећаву издата широм горњег дијела Средњег запада, укључујући источни дио Јужне Дакоте, јужни дио Минесоте, сјеверни дио Висконсина, скоро цијелу Ајову, горњи дио Мичигена и мање дијелове Небраске и Илиноиса.
Скоро 2.000 летова отказано је јуче због олује, а већина поремећаја је била на аеродромима на Средњем западу.
