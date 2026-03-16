Нафта достигла цијену од скоро 105 долара по барелу

Извор:

Танјуг

16.03.2026

09:03

Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Сирова нафта Брент достигла је данас цијену од скоро 105 долара по барелу, што је пораст од више од 40 одсто од почетка рата у Ирану. Цијена барела Брента, који важи за међународни стандард, порастао је за 1,6 одсто и данас износи 104,73 долара, преноси Асошиејтед прес.

Америчка референтна сирова нафта порасла је за један одсто на 99,68 долара по барелу, што представља пораст од скоро 50 одсто од почетка рата.

У петак су се губици Волстрита продубили, јер је рат поново подигао цијене изнад 100 долара по барелу, појачавајући инфлаторни притисак на глобалну економију, наводи АП.

За нешто више од недјељу дана од затварања Ормуског мореуза, више од 12 милиона барела еквивалента нафте дневно је искључено из употребе, према подацима независне истраживачке фирме "Рyстад Енергy".

Ако рат настави да омета производњу и транспорт нафте из Персијског залива, то би могло да изазове штетан пораст инфлације, оцјењује АП и додаје да је најновији извештај Универзитета у Мичигену показао да је расположење потрошача опало на најнижи ниво у години, јер су цијене бензина порасле од почетка рата у Ирану.

Када је ријеч о осталим трговинским активностима овог јутра, вриједност америчког долара је пала у односу на јапаснки јен, док је евро ојачао у односу на долар.

