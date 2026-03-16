Испливали снимци бивше министарке: Афера потреса Словенију

Аутор:АТВ
16.03.2026
08:57
Коментари:0
Словенску политичку сцену потресла је нова афера уочи избора након што су у јавност процурили снимци разговора у којима се помињу наводне везе између политичких и пословних кругова блиских премијеру Роберту Голобу.
Снимци су објављени током протекле седмице, а у њима се представници власти оптужују за наводну мрежу политичког и пословног утицаја која, према тврдњама аутора снимака, води до премијера и енергетске компаније Ген-И, чији је Голоб раније био предсједник управе.
Здравље
Масна јетра може да оштети и вид: Офталмолог упозорава на ране промјене
Из владајућих структура тврде да је ријеч о манипулативним и непровјереним тврдњама, док дио аналитичара упозорава да би цијела операција могла имати спољни политички утицај.
Прве су објављени снимци разговора бивше словеначке министарке правде Доминике Шварц Пипан, која је, за разлику од других актера у афери, дјелимично потврдила аутентичност снимака.
У изјави за државну новинску агенцију СТА, Шварц Пипан је објаснила да је разговарала са представницима британског инвестиционог фонда Стокард Капитал, који су наводно били заинтересовани за улагања у дата центре у региону.
Према њеним ријечима, представници фонда су јој платили пут у Беч, гдје се састала са њима на ручку, а на састанак је допутовала авионом из Загреба.
Ауто-мото
Зашто је опасно возити зимске гуме љети?
"Хтјели су да провјере да ли би компанија Ген-И била заинтересована за заједничко улагање. Моја улога је била да провјерим постоји ли такав интерес и, уколико постоји, да им помогнем савјетима о пословању у Словенији", рекла је Шварц Пипан.
Нагласила је да се, како тврди, није радило о лобирању нити о нечему незаконитом, већ о уобичајеним пословним консултацијама.
Међутим, садржај снимака, који су објављени на интернету, сугерише да је током разговора изнијела и низ политичких оцјена о утицајним личностима у Словенији.
Сцена
Александра Младеновић о "драми" са Џејлом Рамовић: Моји родитељи пролазе агонију
На питање ко су најутицајнији људи у земљи, Шварц Пипан у снимцима наводно помиње градоначелника Љубљане Зорана Јанковића, бившег предсједника Милана Кучана, премијера Роберта Голоба и његову партнерку Тину Габер, као и бившег обавјештајног званичника Дамира Чрнчеца.
У једном дијелу разговора наводно тврди да се у државној енергетској компанији Ген-И готово ниједна важна одлука не доноси без сагласности премијера.
Према тим снимцима, Голоб има велики утицај у компанији и, како се наводи, "компанија ће урадити оно што он каже".
За љубљанског градоначелника Јанковића наводно каже да има снажан политички утицај и да је "имун на кривично гоњење“, док за Кучана тврди да и даље има значајан утицај иза кулиса политике.
Након снимака који се односе на бившу министарку, појавиле су се и други аудио-снимци разговора, међу којима су и оне у којима се помиње адвокатица Нина Зидар Клеменчич, као и лобиста Рок Ходеј.
Србија
Избио пожар у кући, има повријеђених
Ходеј, који је раније радио као савјетник за односе с јавношћу у влади бившег премијера Мире Церара, у снимљеним разговорима наводно тврди да има директне везе са премијером Голобом и појединим министрима.
У тим разговорима говори и о томе да се значајан дио лобирања одвија иза кулиса, те да премијер има неформални утицај на компанију Ген-И и Словенски државни холдинг (СДХ).
Наводно је саговорнику објашњавао и да се политичка подршка у кампањама често обезбјеђује индиректно, на примјер кроз куповину медијског простора, како би се избјегла правила о финансирању изборних кампања.
За сада није познато ко је аутор спорних снимака.
Према наводима словеначког јавног сервиса РТВ Словенија, домен интернет странице на којој су снимци објављени регистрован је тек почетком седмице, а страница је покренута дан касније.
Друштво
Република Српска богатија за 24 мала становника
У једном тренутку страница је била недоступна због техничке грешке, што је, према доступним информацијама, могло бити повезано са великим бројем посјета.
Предсједница словеначког парламента Уршка Клакочар Зупанчич саопштила је да је затражила хитну сједницу парламентарне комисије за надзор безбједносних и обавјештајних служби како би се провјерило да ли иза цијелог случаја стоји покушај утицаја на изборе из иностранства.
Опозиција: "Словенијом влада криминална организација“
Предсједник највеће опозиционе странке СДС, Јанез Јанша, изјавио је да снимци показују да "Словенијом управља криминална организација".
Владајући Покрет Слобода одбацује такве тврдње и сматра да је ријеч о покушају политичке дискредитације уочи избора, преносе "Независне".
Политички аналитичари упозоравају да цијела операција дјелује превише организовано да би била спонтана.
У емисији Одмеви на словеначкој јавној телевизији уредник економије недјељника Младина, Роберт Мекина, рекао је да такве операције могу коштати између пола милиона и милион долара.
Свијет
Да ли бисте се одрекли вожње за 25.000 евра? Више од 100 младих је већ рекло "да"
"Оно чему сада свједочимо у Словенији вјероватно ниједна политичка странка не може сама финансирати. Таква операција прије личи на координисану акцију иза које стоје велики играчи“, рекао је Мекина.
Додао је да је могуће да се ради о покушају мијешања треће државе у словеначке изборе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
16 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
09
58
09
57
09
52
09
43
09
41
Тренутно на програму