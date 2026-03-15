У сауни хотела избио пожар

Извор:
СРНА
15.03.2026
17:52
У хотелу у мјесту Медићи код Омиша данас је избио пожар, који је угашен брзом интервенцијом 21 ватрогасца и шест ватрогасних возила.
Пожар је избио у поподневним часовима у сауни хотела "Медистон" у Медићима.
Градови и општине
Пожар на старој депонији у Каракају стављен под контролу
На интервенцију су изашли ватрогасци из Омиша. Брзом реакцијом успјели су ставити пожар под контролу и спријечити његово ширење на остатак хотелског објекта, преносе хрватски медији.
Према првим информацијама, пожар је захватио простор сауне, а засад нема информација о повријеђеним.
