Истраживање открило: Породице са оволико дјеце су најсрећније

Аутор:

АТВ

15.03.2026

17:43

Коментари:

0
Истраживање открило: Породице са оволико дјеце су најсрећније
Фото: Pixabay

Оно што је исправно за једну породицу можда није најбоље за другу. Неке породице су срећне у дому са много дјеце, док друге проналазе срећу у мирнијем, мањем окружењу. Деценијама постоје различита мишљења о идеалној величини породице, а истраживања су показала да је четворо дјеце најбољи број за срећу.

Према студији др Бронвин Харман са Универзитета Едит Кован у Перту, родитељи који имају четворо или више дјеце пријављују највише среће и задовољства у животу. Родитељи са великим породицама суочавају се са многим изазовима, укључујући буку, хаос и финансијске притиске. Међутим, радост која долази од подизања велике породице надмашује стресне ситуације.

- Срећа родитеља са великим породицама може се дјелимично приписати повезаности и осјећају сврхе који произилазе из тога што имају много дјеце. Задовољство које долази са посматрањем како дјеца расту и комуницирају, као и понос ситуације у којој се налазе, у великој мјери је посљедица је радости гледања како њихова браћа и сестре комуницирају - каже др Харман.

Важно је имати на уму да је срећа субјективна. Оно што функционише за једно домаћинство можда неће бити најбоље за друго, преносе Новости Магазин.

Неки родитељи напредују у хаосу и превирању великог домаћинства, док други више воле мир и тишину мањих домаћинстава. Проналажење праве равнотеже за сваку породицу појединачно је кључно.

