Суд продаје фотељу да би наплатио РТВ таксу

Аутор:

АТВ

15.03.2026

17:05

Фото: Pexels/Photo by Max Vakhtbovych

Општински суд у Кисељаку заказао је јавну продају једне фотеље како би се намирио дуг према Радиотелевизији ФБиХ. Извршни поступак темељи се на судском рјешењу донесеном прије готово 20 година.

Продаја заплијењене покретне ствари извршеника заказана је за 25. март 2026. године у 13:15 сати.

Јавна лицитација одржаће се у просторијама суда ради намирења потраживања у износу од 84,30 КМ.

Оштра критика

Један корисник Фејсбука оштро је критиковао судски поступак, наводећи да се ради о селективној репресији над појединцима у Кисељаку док велики дио државе уопште не плаћа РТВ претплату.

"Док пола државе не плаћа РТВ претплату, појединцима у Кисељаку плијене ствари из куће због дуга о неплаћању РТВ таксе из 2006. године. Ово није закон, ово је неправда и селективна репресија, стоји у објави која је привукла пажњу јавности", навео је.

Детаљи лицитације и процјена

Вриједност фотеље утврђена је на 240,00 КМ, док најнижа прихватљива понуда на првом рочишту износи половину процијењене вриједности, односно 120,00 КМ.

Према судском закључку, купац с највећом понудом дужан је платити цијену одмах након објављивања резултата рочишта.

Двије деценије од почетка поступка

Иако је фотеља заплијењена и пописана у новембру 2025. године, процес је покренут рјешењем о извршењу број 49-0-И-06-005162, које датира још из децембра 2006. године.

Овакав слијед догађаја указује на екстремну дуговјечност извршних поступака у бх. правосуђу, чак и у случајевима минималних финансијских потраживања.

Уколико се ствар не успије продати на другом рочишту, суд ће, у складу са Законом о извршном поступку ФБиХ, обуставити поступак. Против овог закључка није дозвољена жалба.

