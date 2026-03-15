Logo
Large banner

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

Аутор:

АТВ

15.03.2026

12:43

Коментари:

0
Фото: ATV

Четврта недјеља Великог поста, позната као Средопосна недјеља, представља важан тренутак у православном црквеном календару. Она означава половину поста и подсјећа вјернике да је вријеме за још озбиљнију духовну припрему за највећи хришћански празник – Васкрс.

У овом периоду пост постаје интензивнији, а вјерници се подстичу на дубљу молитву, покајање и унутрашње преиспитивање. Средопосна недјеља има снажно духовно значење јер подсјећа на пут којим вјерници иду ка Христовом васкрсењу.

Телефон

Регион

Како се пости током Средопосне недјеље

У православној традицији, током ове недјеље пост се строго поштује. Исхрана је скромна и једноставна. Вјерници се придржавају посне хране без меса, млијечних производа и рибе, а у многим данима препоручује се и пост без уља. Најчешће се једу воће, поврће, хљеб и житарице, док се јела припремају кувана или печена. Овакав начин исхране има за циљ не само уздржавање од хране, већ и јачање дисциплине и духовне снаге.

Пост није само храна

Црква наглашава да пост није само тјелесно уздржавање. Много важнији дио поста јесте духовни рад на себи. Током Средопосне недјеље вјерници се посебно посвећују молитви, покајању и исповијести, како би очистили душу и припремили се за Васкрс. Ово је вријеме када се вјерници подстичу да размишљају о својим поступцима, опросте другима и помире се са ближњима.

Народна вјеровања и обичаји

У народној традицији Средопосна недјеља носи и посебна вјеровања. Сматра се да је ово вријеме када треба помагати другима, посебно сиромашнима и болеснима, јер добра дјела доносе благослов.

Такође, многи људи у овом периоду чисте своје домове, вјерујући да чист дом симболизује и чист духовни живот. Средопосна недјеља подсјећа вјернике да је пост пут духовног раста, а не само одрицања. Управо зато је овај период важна припрема за радост Васкрса и обнову вјере.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

vjera

Vaskršnji post

обичаји

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

13

04

12

54

12

53

12

43

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner