Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

15.03.2026
Четврта недјеља Великог поста, позната као Средопосна недјеља, представља важан тренутак у православном црквеном календару. Она означава половину поста и подсјећа вјернике да је вријеме за још озбиљнију духовну припрему за највећи хришћански празник – Васкрс.
У овом периоду пост постаје интензивнији, а вјерници се подстичу на дубљу молитву, покајање и унутрашње преиспитивање. Средопосна недјеља има снажно духовно значење јер подсјећа на пут којим вјерници иду ка Христовом васкрсењу.
У православној традицији, током ове недјеље пост се строго поштује. Исхрана је скромна и једноставна. Вјерници се придржавају посне хране без меса, млијечних производа и рибе, а у многим данима препоручује се и пост без уља. Најчешће се једу воће, поврће, хљеб и житарице, док се јела припремају кувана или печена. Овакав начин исхране има за циљ не само уздржавање од хране, већ и јачање дисциплине и духовне снаге.
Црква наглашава да пост није само тјелесно уздржавање. Много важнији дио поста јесте духовни рад на себи. Током Средопосне недјеље вјерници се посебно посвећују молитви, покајању и исповијести, како би очистили душу и припремили се за Васкрс. Ово је вријеме када се вјерници подстичу да размишљају о својим поступцима, опросте другима и помире се са ближњима.
У народној традицији Средопосна недјеља носи и посебна вјеровања. Сматра се да је ово вријеме када треба помагати другима, посебно сиромашнима и болеснима, јер добра дјела доносе благослов.
Такође, многи људи у овом периоду чисте своје домове, вјерујући да чист дом симболизује и чист духовни живот. Средопосна недјеља подсјећа вјернике да је пост пут духовног раста, а не само одрицања. Управо зато је овај период важна припрема за радост Васкрса и обнову вјере.
