Откривен споменик команданту Милораду Миши Пелемишу

15.03.2026
12:30
У Шековићима је почело обиљежавање 33 године од оснивања Другог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске.
Обиљежавање је почело откривањем споменика Милораду Миши Пелемишу, одликованом капетану Војске Републике Српске, који је рођен у овом крају, након чега се служи парсатос погинулим припадницима јединице.
Обиљежавању присуствује министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, некадашњи припадници јединице, породице погинулих бораца, представници борачких организација Шековића и сусједних општина, као и начелници Шековића и сусједних општина.
Након парастоса планирано је полагање цвијеће на централно спомен-обиљежје погинулим борцима.
Одавање почасти биће настављено у спомен-соби, гдје ће бити положено цвијеће у знак сјећања на жртву оних који су уградили животе у темеље Републике Српске.
Обиљежавање ће бити настављено свечаном академијом у Дому културе, гдје бити одржана премијера документарног филма "Командант Мишо Пелемиш", аутора Љубише Милутиновића.
Филм ће кроз аутентична свједочења и архивске снимке приказати ратни пут легендарног команданта и допринос јединице у одбрамбено-отаџбинском рату.
Током откривања споменика истакнут је историјски значај ове јединице, кроз коју је прошло око 500 припадника, од којих је 20 припадника дало живот за Републику Српску.
Рањено је 77 припадника ове јединице, од којих су поједини рањавани два и три пута.
Због својих заслуга и исказане храбрости на ратиштима широм Републике Српске, Други одред Специјалне бригаде полиције Шековићи одликован је Медаљом Петра Мркоњића.
