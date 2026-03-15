Откривен споменик команданту Милораду Миши Пелемишу

СРНА

15.03.2026

12:30

У Шековићима је почело обиљежавање 33 године од оснивања Другог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске.

Обиљежавање је почело​ откривањем споменика Милораду Миши Пелемишу, одликованом капетану Војске Републике Српске, који је рођен у овом крају, након чега се служи парсатос погинулим припадницима јединице.

Обиљежавању присуствује министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, некадашњи припадници јединице, породице погинулих бораца, представници борачких организација Шековића и сусједних општина, као и начелници Шековића и сусједних општина.

Након парастоса планирано је полагање цвијеће на централно спомен-обиљежје погинулим борцима.

Одавање почасти биће настављено у спомен-соби, гдје ће бити положено цвијеће у знак сјећања на жртву оних који су уградили животе у темеље Републике Српске.

​Обиљежавање ће бити настављено свечаном академијом у Дому културе, гдје бити одржана премијера документарног филма "Командант Мишо Пелемиш", аутора Љубише Милутиновића.

Филм ће кроз аутентична свједочења и архивске снимке приказати ратни пут легендарног команданта и допринос јединице у одбрамбено-отаџбинском рату.

​Током откривања споменика истакнут је историјски значај ове јединице, кроз коју је прошло око 500 припадника, од којих је ​20 припадника дало живот за Републику Српску.

Рањено је ​77 припадника ове јединице, од којих су поједини рањавани два и три пута.

​Због својих заслуга и исказане храбрости на ратиштима широм Републике Српске, Други одред Специјалне бригаде полиције Шековићи одликован је Медаљом Петра Мркоњића.

