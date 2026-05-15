Иран: Нећемо се одрећи Ормуског мореуза ни по коју цијену

Ирански потпредсједник Мохамед Реза Ареф изјавио је синоћ да Ормуски мореуз припада Ирану и да га се Иран "неће одрећи ни по коју цијену".
"Нећемо се одрећи Ормуског мореуза ни по коју цијену. Ормуски мореуз прије свега припада нама. Одувијек је био наше власништво, иако неко вријеме нисмо добро користили оно што нам је припадало", рекао је Ареф, преноси иранска телевизија „Прес”.
Ормуски мореуз је широк 21 наутичку миљу на свом најужем дијелу, а према Конвенцији Уједињених нација о праву мора, коју је Иран потписао али је није ратификовао, приобалне државе могу полагати право на територијалне воде које се протежу 12 наутичких миља од њихових обала.
Иран је у марту увео блокаду Ормуског мореуза, кроз који пролази петина међународног извоза нафте и течног природног гаса, након почетка напада Сједињених Америчких Држава и Израела на Иран, 28. фебруара.
Ирански медији су раније јуче јавили да су направљени аранжмани за олакшавање проласка кинеских бродова кроз Ормуски мореуз.
Новинска агенција Тасним је јуче пренијела да је договорено да ће за неколико кинеских бродова, по захтјеву Пекинга, бити дозвољено да прођу кроз водени пролаз, након што је постигнут договор у вези са протоколима за управљање Ормуским мореузом, као и да је њихов транзит почео претходне ноћи, преноси Спутњик.
