Руска ПВО уништила 355 беспилотних летјелица

Руска ПВО је током ноћи оборила 355 беспилотних летјелица Оружаних снага Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
Наиме, у периоду од 23 до 7 часова по московском времену, уништени су дронови изнад Белгородске, Брјанске, Волгоградске, Вороњешке, Калушке, Курске, Орловске, Псковске, Ростовске, Рјазањске, Смоленске, Тамбовске, Тверске и Тулске области, као и изнад Московског региона, Републике Крим, Републике Калмикије, Краснодарског краја, те вода Азовског и Каспијског мора.
Како је саопштио губернатор Рјазањске области Павел Малков, у нападу су погинуле три особе, преносе РИА Новости.
"Нажалост, три особе су погинуле, а дванаест је повријеђено, међу њима и дјеца. Свим повријеђенима је хитно указана неопходна помоћ. У току је уклањање оштећених конструкција. Организована је евакуација становништва. За оне којима је то потребно обезбијеђен је привремени смјештај", написао је на Телеграму.
Губернатор је изразио саучешће породицама и ближњима погинулих.
Он је додао да су оштећене двије вишеспратне стамбене зграде, док су дијелови дронова пали и на територију једног индустријског предузећа.
У току је отклањање посљедица напада, а на терену су ангажоване хитне и оперативне службе.
Како је саопштило Министарство здравља, седам особа је хоспитализовано, укључујући четворо дјеце.
Као одговор на нападе украјинских оружаних снага, руска војска изводи ударе високопрецизним оружјем ваздушног, морског и копненог базирања, као и беспилотним летјелицама, искључиво по војним објектима и предузећима украјинског војно-индустријског комплекса.
