Цијене нафте порасле након Трампове изјаве о кинеској куповини америчке нафте

Аутор:

АТВ
15.05.2026 08:15

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте порасле су данас за више од један одсто након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да Кина планира да купује сирову нафту из Сједињених Америчких Држава.

Цијена сирове нафте Брент порасла је за 1,17 долара, односно 1,11 одсто, на 106,89 долара по барелу, пренијела је Ал Џазира.

Цијена америчке сирове нафте "West Texas Intermediate" порасла је за 1,10 долара, односно 1,09 одсто, на 102,27 долара по барелу.

Раст цијена додатно је подстакнут забринутошћу због напада на бродове и заплена у Ормуском мореузу, једној од кључних рута за глобални транспорт нафте.

До скока цијена дошло је упркос извјештајима из Ирана да је око 30 бродова прошло кроз Ормуски мореуз током четвртка.

(Танјуг)

