Цијене нафте порасле након Трампове изјаве о кинеској куповини америчке нафте

Цијене нафте порасле су данас за више од један одсто након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да Кина планира да купује сирову нафту из Сједињених Америчких Држава.
Цијена сирове нафте Брент порасла је за 1,17 долара, односно 1,11 одсто, на 106,89 долара по барелу, пренијела је Ал Џазира.
Цијена америчке сирове нафте "West Texas Intermediate" порасла је за 1,10 долара, односно 1,09 одсто, на 102,27 долара по барелу.
Раст цијена додатно је подстакнут забринутошћу због напада на бродове и заплена у Ормуском мореузу, једној од кључних рута за глобални транспорт нафте.
До скока цијена дошло је упркос извјештајима из Ирана да је око 30 бродова прошло кроз Ормуски мореуз током четвртка.
(Танјуг)
