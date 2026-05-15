АМС упозорио возаче

У Републици Српској и ФБиХ коловози су мјестимично мокри и клизави, а на дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина повећана је опасност од одрона.

Због одржавања уличне трке у Зворнику, на дионици магистралног пута Каракај два-Дрињача, доћи ће до обуставе саобраћаја од 18.00 часова до завршетка трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.

Почели су радови на обнови магистралног пута, познатог као брза цеста Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС Српске апелују на возаче на стрпљење. Планирана је реконструкција по двије траке у оба смјера, преноси Срна.

Саобраћај је потпуно обустављен за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина, а алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.

Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Вршани-Бијељина један. Возила масе до 3,5 тоне усмјераваће се преко привремене обилазнице која се налази у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе преко 3,5 тоне усмјеравати преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.

Друштво Данас киша, пљускови и грмљавина

У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина /рејон Балатуна и Трњака/. Саобраћај ће се одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Због минирања на каменолому "Рогоушићи" доћи ће до обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици граница Републике Српске/Федерације БиХ Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута од пет до седам минута.

Из АМС упозоравају на активирана клизишта на дионици магистралног пута Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, због чега је потребна опрезна вожња, а на магистралном путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор– Горњи Јеловац, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.

Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

За све категорије возила обустављен је саобраћај због активираног клизишта на регионалном путу, дионица Стари Угљевик-Главичице, саобраћај се одвија алетрнативним правцима.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.