Роде не мирују: Српска богатија за 24 мала становника

15.05.2026 07:32

Беба спава замотана у декицу.
Фото: Pixabay/PublicDomainPictures

Република Српска је у протекла 24 часа постала богатија за 24 нова становника, потврђено је из породилишта.

Највише радосних вијести стиже из Бањалуке, гдје је на свијет дошло чак десет беба.

Позитиван тренд забиљежен је и у осталим градовима, па су тако у Бијељини и Зворнику рођене по три бебе. Приједор и Требиње постали су богатији за по два нова становника, док је по један порођај забиљежен у Фочи, Невесињу, Градишци и Добоју.

Ови подаци још једном потврђују ведар дан за домаћа породилишта, а срећним родитељима упућујемо искрене честитке на приновама.

