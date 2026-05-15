Славимо Светог Атанасија Великог: Зашто данас сви судови у кући морају бити затворени?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници 15. маја славе Светог Атанасија Великог, најпрогоњенијег свеца у историји хришћанства.
Свети Атанасије Велики од раног дјетињства био је посвећен вјери. Као ђакон архиепископа Александра, учествовао је на Првом васељенском сабору у Никеји. На овом скупу светитељ се прославио својом ученошћу, благочешћем и ревношћу за православље.
Умногоме је допринио сузбијању аријанства и утврђивању православља. Вјерује се да је рођен у Александрији или у оближњем граду Даманхуру у делти Нила, између 293. и 298. године. Аутор је „Символа вјере”, који је усвојен на Сабору. Након Александрове смрти, Атанасије је изабран за архиепископа александријског.
На архиепископском трону провео је више од 40 година, а готово цијелог живота био је изложен прогонима јеретика. Међу владарима, највише су га прогонили цареви Констанције, Јулијан и Валенс; међу епископима Јевсевије Никомидијски са својим присталицама, а међу јеретицима сам Арије и његови сљедбеници.
Био је приморан да се од прогонитеља скрива у бунару, гробу, приватним кућама и пустињама. У два наврата уточиште је потражио у Риму. Тек пред крај живота проживио је мирнији период као добри пастир свога стада, које га је истински љубило. Мало је светитеља који су били тако безобзирно клеветани и злочиначки прогоњени, али је његова велика душа све стрпљиво поднијела ради љубави Христове, изишавши као побједник из те дуге и тешке борбе. За савјет, утјеху и моралну подршку често се обраћао Светом Антонију, кога је поштовао као духовног оца. Упокојио се 373. године, а непосредно прије смрти за свог насљедника рукоположио је епископа Петра.
На југу Србије и данас живи легенда о томе како је ђаво искушавао Светог Атанасија, прерушивши се у прелијепу дјевојку која га је мамила да се одрекне Бога и придружи јој се у обожавању нечастивог. Свети Атанасије је прозрео ову превару и замолио дјевојку да му покаже ђавољу моћ тако што ће ускочити у мали ћуп. Када је то учинила, монах је одмах затворио посуду и бацио је у море. Легенда каже да је ћуп годинама плутао, све док га нису пронашли рибари и отворили га.
Према старом вјеровању, чим загрми, ђаво помисли да долази Свети Атанасије. Уплашен, он одмах покушава да се сакрије у посуде. Због тога се сматра важним да на данашњи дан сви судови у кући буду чврсто затворени.
У појединим крајевима Светог Атанасија славе воденичари, вјерујући да тог дана ђаволи вребају у вировима, због чега воденице не раде. Такође, овај светитељ је еснафска слава ковача. Вјеровало се да је управо он изумио ковање гвожђа, па занатлије на овај дан одмарају.
У прошлости се вјеровало да Свети Атанасије штити од „чуме” (куге) и других заразних болести. Зато су се у неким мјестима мијесили посебни хљебчићи који су се дијелили дјеци „за здравље”.
Ова молитва се чита за духовну снагу, заштиту од искушења и очување праве вјере, будући да је Свети Атанасије цијели живот посветио одбрани хришћанства од јереси.
„Свети оче Атанасије, ти си био непоколебљиви стуб православља, божанским догматима си утврдио Цркву Христову и јереси одагнао. Измоли од Господа Бога милост за нас грјешне, да нас сачува у правој вјери и чистоти живота. Помози нам својим молитвама да побиједимо сва искушења која нас сналазе и да достојно славимо име Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у вијекове вијекова. Амин.”
(Информер)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
8 ч0
Сцена
8 ч0
Србија
8 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
10 ч0
Друштво
10 ч0
Друштво
10 ч0
Најновије
07
20
07
19
07
17
07
14
07
12
Тренутно на програму