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Возачу из Градишке одузет ”пежо”: Пијан учествовао у незгоди, за казне дугује 3.140 КМ

Аутор:

АТВ
04.06.2026 13:03

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писање казне, Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Градишка полиција привремено је одузела аутомобил ”пежо” од Р.Л. из Градишке, јер је нерегистрованим возилом учествовао у саобраћајној незгоди возећи под дејством алкохола од 2,31 g/kg.

”Током вршења увиђаја саобраћајне незгоде утврђено је да наведено лице управља возилом под дејством алкохола у организму од 2,31 g/kg, као и да је возило нерегистровано. Такође, утврђено је да се на возилу налазе неприпадајуће регистарске ознаке и да исти управља возилом прије стицања права на управљање”, саопштила је ПУ Градишка.

Додају да је возач ухапшен, а даљим провјерама је утврђено да је вишеструки повратник у вршењу тешких прекршаја и да у Регистру новчани казни има дуг у износу од 3.140 КМ.

”Због бојазни да ће наставити са чињењем прекршаја од Р.Л. је привремено одузет аутомобил и против њега ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду због почињених прекршаја”, наводе у полицији.

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Тагови :

одузето возило

пијани возач

Казна

Градишка

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