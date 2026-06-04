Лазовић: Пронађено тијело млађе особе пронађене у Бадовинцима иде на обдукцију

Аутор:АТВ
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Тијело млађе особе које је пронађено у Бадовинцима биће упућено на обдукцију, рекао је Срни в. д. главног јавног тужиоца у Шапцу Лазар Лазовић.
Лазовић је рекао да је обављено препознавање након што је пронађено тијело, преноси Срна.
Инспектор МУП-а Србије у Богатићу Петар Тодоровић изјавио је раније Срни да се тијело које је пронађено на обали ријеке Дрине код Бадовинца води као NN и да ће идентификацијом бити утврђено да ли је ријеч о несталом дјечаку из Републике Српске.
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Окончана потрага за дјечаком, пронађено тијело предато МУП-у Србије ради идентификације
У кориту Дрине, на дијелу у надлежности Србије, пронађено је тијело за које се претпоставља да је дјечак који је нестао 26. маја у ријеци у близини зворничког насеља Брањево.
Тијело је предато у надлежност МУП-а Србије ради идентификације и спровођења законом предвиђених процедура, саопштено је јуче из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник.
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