Logo
Large banner

Лазовић: Пронађено тијело млађе особе пронађене у Бадовинцима иде на обдукцију

Аутор:

АТВ
04.06.2026 10:40

Коментари:

0
Потрага за дјечаком у Дрини
Фото: РУЦЗ

Тијело млађе особе које је пронађено у Бадовинцима биће упућено на обдукцију, рекао је Срни в. д. главног јавног тужиоца у Шапцу Лазар Лазовић.

Лазовић је рекао да је обављено препознавање након што је пронађено тијело, преноси Срна.

Инспектор МУП-а Србије у Богатићу Петар Тодоровић изјавио је раније Срни да се тијело које је пронађено на обали ријеке Дрине код Бадовинца води као NN и да ће идентификацијом бити утврђено да ли је ријеч о несталом д‌јечаку из Републике Српске.

Потрага за дјечаком у Дрини

Хроника

Окончана потрага за дјечаком, пронађено тијело предато МУП-у Србије ради идентификације

У кориту Дрине, на дијелу у надлежности Србије, пронађено је тијело за које се претпоставља да је д‌јечак који је нестао 26. маја у ријеци у близини зворничког насеља Брањево.

Тијело је предато у надлежност МУП-а Србије ради идентификације и спровођења законом предвиђених процедура, саопштено је јуче из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дјечак нестао у Дрини

Бадовинци

МУП Србије

ПУ Зворник

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тешка несрећа у Бањалуци: Мушкарац пао док је покушавао да поправи кров куће

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Мушкарац пао док је покушавао да поправи кров куће

3 ч

0
trudnica trudnoća majka porodilja

Хроника

Претучена трудница: Мушкарац жену шутнуо у стомак, хитно пребачена на клинику

4 ч

0
Трудници пријетио да ће је убити, па је брутално претукао: Ударао је ногом у стомак

Хроника

Трудници пријетио да ће је убити, па је брутално претукао: Ударао је ногом у стомак

14 ч

0
Црвено-врни квад паркиран на планини.

Хроника

Марко (30) се преврнуо на кваду и преминуо на лицу мјеста: Туга код Пријепоља

14 ч

0

  • Најновије

13

19

Кошарац: Потврђен савезнички однос Српске и Русије

13

12

Зашто је Врховни суд смањио казну Мандићу за убиство Богдановића

13

03

Возачу из Градишке одузет ”пежо”: Пијан учествовао у незгоди, за казне дугује 3.140 КМ

12

53

Надзорна камера са аеродрома у Кувајту забиљежила удар дрона: Разорен цијели терминал

12

51

Срушио се мали авион у Хрватској: Има погинулих?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner