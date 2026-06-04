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Срушио се мали авион у Хрватској: Има погинулих?

Аутор:

АТВ
04.06.2026 12:51

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Срушио се мали авион у Хрватској: Има погинулих?

Мали авион срушио се данас, 4. јуна, у близини аеродрома у Медулину, преносе хрватски медији.

Како наводе, на мјесто несреће одмах су упућени полиција, хитна помоћ и ватрогасци.

Како незванично сазнаје Индекс, у паду летјелице има погинулих, док надлежне службе утврђују околности несреће.

„Дана 04.06. у 11.18 часова запримљена је дојава о паду мањег ваздухоплова на подручју Кампаножа (недалеко од аеродрома Медулин). Дојава је потврђена, све хитне службе (полиција, хитна помоћ и ватрогасци) су на терену и предузимају мјере и радње из своје надлежности“, саопштила је полиција.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Срушио се авион

Хрватска

несрећа

пао авион

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