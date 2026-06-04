Срушио се мали авион у Хрватској: Има погинулих?

Аутор:АТВ
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Мали авион срушио се данас, 4. јуна, у близини аеродрома у Медулину, преносе хрватски медији.
Како наводе, на мјесто несреће одмах су упућени полиција, хитна помоћ и ватрогасци.
Како незванично сазнаје Индекс, у паду летјелице има погинулих, док надлежне службе утврђују околности несреће.
„Дана 04.06. у 11.18 часова запримљена је дојава о паду мањег ваздухоплова на подручју Кампаножа (недалеко од аеродрома Медулин). Дојава је потврђена, све хитне службе (полиција, хитна помоћ и ватрогасци) су на терену и предузимају мјере и радње из своје надлежности“, саопштила је полиција.
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