Арена центар хитно евакуисан због дојаве о бомби

Аутор:АТВ
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У загребачком Арена центру данас је дошло до изненадне евакуације након дојаве о могућој безбједносној пријетњи, што је изазвало нагли излазак великог броја посјетилаца и стварање гужви, посебно у гаражним просторима.
Док надлежне службе спроводе провјере, из трговачког центра поручују како је безбједност посјетилаца и запослених апсолутни приоритет.
Како је објављено на службеним каналима Арена центра, објекат је превентивно евакуисан након дојаве о могућој пријетњи, како би се омогућило надлежним службама да спроведу све потребне безбједносне провјере.
Из центра су поручили да је ријеч о стандардној безбједносној процедури у оваквим ситуацијама те да је приоритет заштита посјетилаца и запослених. Према свједочењу читатељке која се у тренутку евакуације затекла у центру, ситуација се одвијала врло брзо, али без претјеране панике, јер многи претпостављају да је ријеч о лажној дојави.
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Вијест о евакуацији потврђена је и путем службене Фејсбук странице Арена центра, гдје је објављено саопштење: „Због дојаве о могућој пријетњи, Арена центар је превентивно евакуисан како би се надлежним службама омогућило спровођење свих потребних провјера. Брига за безбједност посјетилаца и запослених апсолутни је приоритет Арена центра и у оваквим ситуацијама дјелујемо брзо и одговорно.“
Из центра су додатно нагласили како ће све даље информације бити доступне путем службених канала. Такође су изразили жаљење због непријатности које су доживјели посјетиоци те захвалили на разумијевању и сарадњи.
Надлежне службе у међувремену спроводе све потребне провјере како би се утврдило да ли је дојава била основана, а информације о поновном отварању биће правовремено објављене, преноси Дневно.
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