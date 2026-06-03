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Акција полиције у Црној Гори, задржан авион из Београда!

Аутор:

АТВ
03.06.2026 14:14

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Авион
Фото: pexels/ Mathew Browne

Црногорска полиција у оквиру појачаних активности поводом одржавања Самита ЕУ-западни Балкан издвојила је и контролише чартер лет на релацији Београд–Тиват, којим је јутрос допутовало око 90 држављана Србије, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Радио-телевизија Црне Горе јавила је, позивајући се на незванична сазнања, да се провјерава да ли међу људима који су стигли има безбједносно интересантних лица.

Из полиције су истакли да је авион задржан на писти Аеродрома Тиват ради спровођења детаљних провјера особа која су допутовале, односно разлога њихове посјете, имајући у виду појачане безбједносне мјере уочи одржавања Самита.

"У току су контроле ових лица и провјера основа њиховог доласка и боравка, те ће у складу са законом бити предузете свеобухватне мјере и радње, као и рестриктивне мјере уколико за то буду постојали законски основи", навели су из полиције.

У саопштењу се додаје да ће јавност бити благовремено обавијештена о даљим предузетим активностима.

Самит ЕУ-западни Балкан биће одржан у Тивту у наредна два дана.

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Тагови :

авион

Црна Гора

Београд

Тиват

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