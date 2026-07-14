Појачана фреквенција возила широм Српске, највеће гужве на Изачићу

Аутор:АТВ редакција
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На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ саобраћај се одвија одвија несметано, уз појачану фреквенцију возила у градским центрима, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.
Краћи застоји су могући на дионицама на којима се се изводе санациони радови, па из АМС-а возачима савјетују да возе опрезно и поштују саобраћајне прописе.
Дуга је колона возила на излазу из БиХ на граничном прелазу Изачић, док на осталим граничним прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 10 до 30 минута.
Преко Романије ће због изградње додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, успон из правца Подроманије, долазити до повремених обустава саобраћаја.
Из АМС-а моле возаче за стрпљење и да прилагоде брзину кретања, уз обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. Предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.
На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе изнад три и по тоне усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Радови се изводе и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.
Измјењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске и ФБиХ /Богатићи/ због санације цјевовода мини хидроелектране Крупац до 5. септембра.
На магистралном путу од Вишеграда до Бродара, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута од 7.00 до 15.00 часова
У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.
Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/ и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00, због бушачко минерских радова.
Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
Због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук, затворена поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.
На дионицама Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ преко моста Херцеговина, због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
Преко Бањ брда, на магистралном путу Тузла-Бијељина, као и на магистрали Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад те масе саобраћај и даље обустављен.
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