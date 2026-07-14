У Српској рођено 26 беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, по 13 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 14 беба, у Добоју пет, Приједору, Фочи и Бијељини по двије, а у Градишци једна беба.
Шест дјевојчица и осам дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и три дјечака, у Бијељини двије дјевојчице, у Фочи и Приједору по једна дјевојчица и дјечак, а у Градишци једна дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Зворнику, Источном Сарајеву, Невесињу и Требињу, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
08
35
08
27
08
27
08
25
08
21
Тренутно на програму