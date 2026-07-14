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У Српској рођено 26 беба

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 07:53

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Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, по 13 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 14 беба, у Добоју пет, Приједору, Фочи и Бијељини по двије, а у Градишци једна беба.

Шест дјевојчица и осам дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и три дјечака, у Бијељини двије дјевојчице, у Фочи и Приједору по једна дјевојчица и дјечак, а у Градишци једна дјевојчица.

Порода није било у породилиштима у Зворнику, Источном Сарајеву, Невесињу и Требињу, преноси Срна.

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Тагови :

рођене бебе

Република Српска

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