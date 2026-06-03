Mинић и Mастиловић положили вијенац на споменик погинулим борцима

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић положили су данас вијенац код Централног спомен-обиљежја на Палама на којем су уклесана имена 477 бораца погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Полагању вијенца присуствовали су посланик у Народној скупштини Српске Ацо Станишић, представници Борачке организације, локалне власти, те јавног и политичког живота.
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Минић ће у 18.00 часова на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву одржати предавање о теми "Република Српска – јуче, данас, сутра", са освртом на пут Републике Српске од њеног настанка, преко развоја институција, до савремених изазова и будућих перспектива, пише Срна.
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