Logo
Large banner

Mинић и Mастиловић положили вијенац на споменик погинулим борцима

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:58

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић положили су данас вијенац код Централног спомен-обиљежја на Палама.
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић положили су данас вијенац код Централног спомен-обиљежја на Палама на којем су уклесана имена 477 бораца погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Полагању вијенца присуствовали су посланик у Народној скупштини Српске Ацо Станишић, представници Борачке организације, локалне власти, те јавног и политичког живота.

Миливоје Брковић

Регион

Поломљена му вилица: Брутално претучен одборник Миливоје Брковић

Минић ће у 18.00 часова на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву одржати предавање о теми "Република Српска – јуче, данас, сутра", са освртом на пут Републике Српске од њеног настанка, преко развоја институција, до савремених изазова и будућих перспектива, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пале

положени вијенци

Саво Минић

Драга Мастиловић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Миливоје Брковић

Регион

Поломљена му вилица: Брутално претучен одборник Миливоје Брковић

1 ч

0
Школске клупе у учионици.

Хроника

Малољетник слао лажне дојаве о бомбама у бх. граду

1 ч

0
Един Авдић, познати новинар и коментатор

Кошарка

Преминуо познати спортски новинар и коментатор Един Авдић

1 ч

0
Нападнут руски аутобус

Свијет

Стравично: Објављен снимак тренутка удара на руски цивилни аутобус

1 ч

0

Више из рубрике

Јована из Котор Вароша одстријелила срндаћа

Градови и општине

Јована из Котор Вароша је прва жена којој је успио овакав одстрел

22 ч

0
У Кладарима код Српца одржани "дани поља стрних жита"

Градови и општине

У Кладарима код Српца одржани "Дани поља стрних жита"

23 ч

0
Пљачка жене у Сарајеву

Градови и општине

Објављен снимак монструозног напада на жену у БиХ

23 ч

0
Није хтјела да да паре за лифт, па се заглавила у њему - ВИДЕО

Градови и општине

Није хтјела да да паре за лифт, па се заглавила у њему - ВИДЕО

1 д

0

  • Најновије

19

19

ОПРЕЗ: Одрон на магистрали надомак Бањалуке

19

15

Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића

19

11

Блокада буџета кочи увођење НЦТС система

19

07

Возач погинуо након слијетања аутомобилом у ријеку Уну

18

58

Централне вијести, 03.06.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner