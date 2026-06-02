Није хтјела да да паре за лифт, па се заглавила у њему - ВИДЕО

У једној стамбеној згради у Милићима прије неколико дана се догодио несвакидашњи инцидент када се станарка заглавила у кабини лифта који је мјесецима користила.
Како тврде други станари ове зграде жена је раније одбијала учествовати у заједничком финансирању изградње лифта.
Према ријечима комшија, ријеч је о особи која је од самог почетка била против пројекта уградње лифта те није жељела издвојити новац за његову изградњу, иако су остали станари заједнички финансирали радове.
Иако породица није била слабијег финансијског стања, нису жељели учествовати у суфинансирању изградње лифта заједно са осталим станарима.
Како наводе, упркос томе што није учествовала у трошковима, лифт је наводно редовно користила.
“Била је прва против лифта и говорила да јој не треба. На крају га је користила сваки дан, а јуче се заглавила унутра и молила станаре да је изваде”, испричао је један од станара.
Додају како ово није први такав случај у тој згради. Према њиховим тврдњама, прије одређеног времена у лифту се заглавио и њен супруг, који такође није желио учествовати у финансирању пројекта вриједног око 1.500 КМ по стану.
“Тада је чак долазила и полиција јер поједини станари нису хтјели реаговати и помагати након свега што се дешавало око лифта”, тврде комшије.
О цијелом случају станари и даље расправљају, а прича из Милића убрзо је постала тема коментара и на друштвеним мрежама.
