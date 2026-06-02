Приједлог буџета пао због Комшића и Бећировића

Аутор:Кристина Секерез
Коментари:0
Неусвајањем Приједлога буџета институција БиХ блокиран је виши стандард запослених у заједничким институцијама.
Најодговорнији за то је бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић, категоричан је Срђан Амиџић.
„Нисам луд за БиХ, али ми је врло тешко прихватити да живим у земљи у којој апсолутно не постоји минимум политичког, али ни људског разума“, казао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић и додао:
„Имали смо, прије свега, Нермина Никшића који је одлагањем Фискалног савјета доводио до тога да није усвојен глобални оквир и сад имамо Дениса Бећировића коме је политика изнад људи који живе у БиХ.“
Потврда је то и готово свакодневне нефункционалности БиХ. Република Српска треба да се окрене себи и својим капацитетима, порука је премијера Српске.
„Шта можемо договорити на нивоу БиХ? Причати о буџету заједничких институција, једва смо откочили када је у питању „Електропренос“ да нам не падне сав систем. То је стварност у којој живимо и можда управо дио одговора и вашој колегиници са БН-а, Република Српска мора схватити да ми морамо све радити на томе да будемо функционални и самоодрживи“, казао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Највећу цијену плаћају грађани БиХ. Блокирање буџета угрожава и превознике. Биће онемогућено увођење НЦТС система, који треба да повећа брзину протока роба преко граничних прелаза.
