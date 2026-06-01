Тешка несрећа код Градишке, саобраћај блокиран

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се вечерас у мјесту Топола код Градишке, јављају возачи.
Према незваничним информацијама у несрећи има повријеђених и чека се Хитна помоћ да изађе на мјесто догађаја.
Наводно, у несрећи је учествовао и мотоциклиста, али за сада нема званичних потврда.
Не зна се још увијек колико особа је повријеђено, нити степен повреда.
Регион
Четворо младих тражили милионе од предузетника, па му запалили Ламборџини: Хрватска у шоку
Такође, нису познате ни околности под којима је дошло до удеса.
Саобраћај на дијелу пута код ТЦ "Марковић" је обустављен, те се возачима савјетује да користе алтернативне правце.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
02
23
01
22
51
22
50
22
47
Тренутно на програму