Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

Аутор:АТВ
Коментари:0
Више људи је убијено, а један полицајац је рањен из ватреног оружја током инцидента повезаног са породичним насиљем у америчкој савезној држави Орегон, саопштили су званичници.
Када су полицајци одговорили на пријаву пуцњаве и породичног сукоба нешто прије 16 часова у недјељу, на њих је отворена ватра, након чега су узвратили, рекао је начелник полиције града Сенди, Патрик Хаски, на конференцији за новинаре.
Свијет
Небензја: ЕУ затвара очи од пред злочинима Кијева
Према његовим ријечима, један полицајац погођен је са више хитаца, јавља АБЦ Њуз.
Полицајац је хоспитализован, налази се у стабилном стању и очекује се да ће преживјети.
Начелник је потврдио да је више особа погинуло, али није прецизирао број жртава нити њихов идентитет.
Док се осумњичени налазио забарикадиран у кући, полиција је позвала становнике да закључају врата и остану у својим домовима.
Осумњичени се предао око 20 часова, саопштила је полиција, након чега је укинуто упозорење грађанима да остану у склоништу.
Регион
Четворо младих тражили милионе од предузетника, па му запалили Ламборџини: Хрватска у шоку
Начелник Хаски описао је пуцњаву као "трауматичан догађај за нашу заједницу".
Градоначелница Сендија, Кетлин Вокер, навела је у саопштењу:
"Наша заједница у Сендију тугује због незамисливог губитка живота у инциденту породичног насиља. Молимо вас да у мислима будете уз нашег полицајца, жртве и њихове најмилије, као и уз све чланове наше заједнице."
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
23
02
23
01
22
51
22
50
22
47
Тренутно на програму