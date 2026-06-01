Logo
Large banner

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

Аутор:

АТВ
01.06.2026 22:50

Коментари:

0
Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац
Фото: pexels

Више људи је убијено, а један полицајац је рањен из ватреног оружја током инцидента повезаног са породичним насиљем у америчкој савезној држави Орегон, саопштили су званичници.

Када су полицајци одговорили на пријаву пуцњаве и породичног сукоба нешто прије 16 часова у недјељу, на њих је отворена ватра, након чега су узвратили, рекао је начелник полиције града Сенди, Патрик Хаски, на конференцији за новинаре.

Василиј Небензја

Свијет

Небензја: ЕУ затвара очи од пред злочинима Кијева

Према његовим ријечима, један полицајац погођен је са више хитаца, јавља АБЦ Њуз.

Полицајац је хоспитализован, налази се у стабилном стању и очекује се да ће преживјети.

Начелник је потврдио да је више особа погинуло, али није прецизирао број жртава нити њихов идентитет.

Док се осумњичени налазио забарикадиран у кући, полиција је позвала становнике да закључају врата и остану у својим домовима.

Осумњичени се предао око 20 часова, саопштила је полиција, након чега је укинуто упозорење грађанима да остану у склоништу.

policija hrvatska

Регион

Четворо младих тражили милионе од предузетника, па му запалили Ламборџини: Хрватска у шоку

Начелник Хаски описао је пуцњаву као "трауматичан догађај за нашу заједницу".

Градоначелница Сендија, Кетлин Вокер, навела је у саопштењу:

"Наша заједница у Сендију тугује због незамисливог губитка живота у инциденту породичног насиља. Молимо вас да у мислима будете уз нашег полицајца, жртве и њихове најмилије, као и уз све чланове наше заједнице."

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

насиље у породици

Убиство

Полиција

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мелиса Касијас

Свијет

Тијело нестале нуклеарне научнице пронађено након годину дана

1 ч

0
Исмет К. бизнисмен из БиХ отет у Њемачкој

Свијет

Ухапшен и други осумњичени за убиство бизнисмена из БиХ

2 ч

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.

Свијет

Путин: Кијев отвара нову страницу у низу својих злочина

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.

Свијет

Прекида се ватра - огласио се Доналд Трамп

2 ч

0

Више из рубрике

представник Русије при УН Василиј Небензја

Свијет

Небензја: ЕУ затвара очи од пред злочинима Кијева

1 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Шта је писало у порукама? Телефон украден, преписка о Епстајну заувијек изгубљена

1 ч

0
Мелиса Касијас

Свијет

Тијело нестале нуклеарне научнице пронађено након годину дана

1 ч

0
Исмет К. бизнисмен из БиХ отет у Њемачкој

Свијет

Ухапшен и други осумњичени за убиство бизнисмена из БиХ

2 ч

0

  • Најновије

23

02

Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

23

01

Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

22

51

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

22

50

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

22

47

Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner