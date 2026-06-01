Ухапшен и други осумњичени за убиство бизнисмена из БиХ

АТВ
01.06.2026 22:23

Исмет К. бизнисмен из БиХ отет у Њемачкој
Фото: Полиција Берлин

Припадници њемачке полиције ухапсили су и другог осумњиченг за убиство Исмета К. (51), бизнисмена из Босне и Херцеговине.

Како преноси Берлинер Зеитунг (БЗ), данас је ухапшен 32-годишњак који се доводи у везу са отмицом и убиством држављанина БиХ. Он је већ спроведен у истражни затвор.

Ово је друго хапшење у случају бруталног убиства. Наиме, још 11. маја полиција је, према информацијама БЗ, ухапсила првог осумњиченог (40) у Спандауу због наводне отмице бизнисмена.

Подсјетимо, дана 23. априла 2026. године, 51-годишњи грађевински предузетник Исмет К. отет је у берлинском насељу Ваидманнслуст (општина Реиницкендорф). Непознати починиоци су га тог јутра насилно угурали у бијели транспортер и одвезли. Полиција и тужилаштво од тада су водили истрагу због сумње на насилно кривично дјело.

Проналазак тијела

Прошлог петка тијело грађевинског предузетника ископано је у шуми, недалеко од Потсдама. Код жртве су пронађена лична документа и неколико стотина евра готовине.

Како је БЗ сазнао из истражних кругова, анализа података са мобилног телефона 51-годишњака на крају је довела до његовог тијела. Бизнисмен је, према наводима, преминуо услед тешких повреда које су му нанесене по глави и тијелу. преносе Независне.

И док се истрага наставља, инспектори сумњају да је мотив финансијске природе.

