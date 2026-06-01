Ако Иран затвори Врата жалости свијет тоне у ноћну мору

Аутор:Стеван Лулић
Иранске агенције пренијеле су да је Техеран потпуно прекинуо комуникацију са Америком због израелских напада на Либан, те најавио нове блокаде којима би хаос ескалирао.
Како је објављено у извјештају, ситуација у Либану била је кључна за прекид ватре, који је "сада прекршен на свим фронтовима".
Агенција "Тасним" преноси став иранских званичника који кажу да због "злочина ционистичког режима у Либану" неће бити наставка дијалога док се не испуне ставови Ирана и Хезболаха.
Додаје се да Иран сада креће у "потпуну блокаду Ормуског мореуза".
Техеран је претходно дозвољавао пролаз кроз кључне руте одређеним бродовима, али под условима које је диктирао Иран.
И то није све. Најављена је и блокада мореуза Баб ел-Мандеб, познат као врата жалости, који спаја Црвено море с Аденским заливом и Индијским океаном, што ће, ако се деси, гурнути цијели свијет у још већи хаос.
Иран је савезник с милитантном групом Хута у Јемену, који се граничи с том уском тачком, а који би, према тамошњим информацијама требало да блокира овај кључни пролаз.
Затварање мореуза Баб ел-Мандеб за свијет би била ноћна мора, јасна је Елисабет Кендал, стручњак за Блиски исток и предсједник Гиртон Колеџа на Универзитету Кембриџ.
Жртва би, додаје она, била Европа.
"Ако истовремено имате ограничења у Ормуском мореузу и ескалацију у Баб ел-Мандебу, то би озбиљно пореметило – ако не и парализовало, трговину према Европи. Све виси о концу, зависно од наредних потеза", рекла је.
Иако многи у свијету тврде да Хути немају ту снагу да блокирају пролаз, они су раније већ показали да то могу.
Током рата у Гази, блокирали су Баб ел-Мандеб за бродове које сматрају повезаним с Израелом или Америком.
Због честих напада на бродове, осигуравајуће компаније су одбијале да покривају ризике, што је смањило промет. У мају 2025. САД и Хути су постигли примирје, након чега је мореуз поново отворен.
Посљедњи дани показују колико би лако Хути могли поново изазвати поремећаје.
Од краја марта, лансирали су ракете и дронове према Израелу, чиме су наговијестили улазак у рат, за сада против Израела, не директно против САД.
Бивши амерички дипломата Набил Хоурy изјавио је за "Ал Џазиру" да ти напади представљају "симболично, а не пуно учешће".
"Ако би Хути заиста жељели ући у рат, њихово оружје било би затварање Баб ел-Мандеба", рекао је.
"Довољно је да испале неколико пројектила на бродове и сав комерцијални промет кроз Црвено море би стао. То би била црвена линија, након чега би брзо услиједили напади на Јемен", додао је он.
Као што смо већ навели, мореуз Баб ел-Мандеб се налази између Јемена на арапској страни Црвеног мора и Џибутија и Еритреје на афричкој страни.
Поморски саобраћај из Индијског океана и Аденског залива мора да прође кроз њега да би се дошло до Суецког канала.
Дугачак је 115 и широк 36 километара, и представља неопходну везу у глобалној трговини од отварања Суецког канала 1869. године, јер је на тај начин створен најкраћи морски пут између Европе и Азије.
Кроз мореуз Баб ел-Мандеб пролази 12 одсто светске нафте.
Тачније, приближно пет милиона барела нафте, која потиче из земаља Блиског истока и Азије и намијењена је Западу, дневно пролази овим мореузом.
Осим тога, кроз Баб ел-Мандеб пролази и осам одсто свјетских танкера за превоз течног природног гаса (ТПГ), што га чини виталном артеријом за глобално снабдијевање енергентима.
И ту није крај - мореуз је и дио главне комерцијалне везе између Истока и Запада, са десетинама теретних бродова који свакодневно пролазе кроз његове воде.
С обзиром на затварање Ормуског мореуза готово обуставило пролаз око 20 свјетске нафте, то значи да би уз затварање Баб ел-Мандеба укупно било угрожено и до четвртине глобалног снабдијевања енергијом.
То даље значи да би сви осјетили посљедице које би се могле огледати у:
