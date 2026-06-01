Путин: Кијев отвара нову страницу у низу својих злочина

01.06.2026 22:10

Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.
Руски предсједник Владимир Путин назвао је украјинске нападе на градове Старобељск у Луганској Народној Републици и Геническ у Херсонској области намјерним и најтежим злочинима против дјеце и адолесцената.

"Изгледа да је кијевско руководство одлучило да отвори нову страницу у низу својих злочина и да нови квалитет сукобу намјерним и најтежим злочинима против дјеце и адолесцената прво на педагошком факултету у Старобељску, а сада и у Геническу", рекао је Путин на састанку владе о мјерама подршке жртвама напада.

Градске власти Геническа саопштиле су 31. маја да је једно дијете погинуло, а 11 цивила повријеђено у украјинском нападу на четири стамбене зграде.

Представници власти су истакли да је ријеч о намјерном нападу на густо насељено подручје без војних објеката у близини.

Украјинске снаге су 22. маја напале академску зграду и студентски дом Старобељског стручног колеџа Луганског државног педагошког универзитета. У овом нападу погинула је 21 особа, а 44 је рањено.

(СРНА)

