Logo
Large banner

Небензја: ЕУ затвара очи од пред злочинима Кијева

Аутор:

АТВ
01.06.2026 22:45

Коментари:

0
представник Русије при УН Василиј Небензја
Фото: Youtube / United Nations

Земље ЕУ намјерно затварају очи пред злочинима владе украјинског предсједника Владимира Зеленског, рекао је стални представник Русије при УН Василиј Небензја поводом напад украјинских оружаних снага на Запорошку нуклеарну електрану.

"Земље ЕУ намјерно, искључиво из политичких разлога, затварају очи пред злочинима режима Зеленског", рекао је Небензја вечерас у Савјету безбједности УН.

Генерални директор "Росатома" Алексеј Лихачев потврдио је 30. маја да је украјински борбени дрон ударио у зграду машинске сале блока шест нуклеарке "Запорожје" и експлодирао. Није било жртава нити штете на кључној опреми.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Студентски дом Старобељск

Кијев

Василиј Небензја

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

МУП Републике Српске, полиција, грб

Хроника

Тешка несрећа код Градишке, саобраћај блокиран

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Четворо младих тражили милионе од предузетника, па му запалили Ламборџини: Хрватска у шоку

1 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Шта је писало у порукама? Телефон украден, преписка о Епстајну заувијек изгубљена

1 ч

0
Ауто брзо вози на путу.

Ауто-мото

Нова правила у Европској унији од јула

1 ч

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Шта је писало у порукама? Телефон украден, преписка о Епстајну заувијек изгубљена

1 ч

0
Мелиса Касијас

Свијет

Тијело нестале нуклеарне научнице пронађено након годину дана

1 ч

0
Исмет К. бизнисмен из БиХ отет у Њемачкој

Свијет

Ухапшен и други осумњичени за убиство бизнисмена из БиХ

1 ч

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.

Свијет

Путин: Кијев отвара нову страницу у низу својих злочина

2 ч

0

  • Најновије

23

02

Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

23

01

Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

22

51

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

22

50

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

22

47

Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner