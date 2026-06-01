Земље ЕУ намјерно затварају очи пред злочинима владе украјинског предсједника Владимира Зеленског, рекао је стални представник Русије при УН Василиј Небензја поводом напад украјинских оружаних снага на Запорошку нуклеарну електрану.
"Земље ЕУ намјерно, искључиво из политичких разлога, затварају очи пред злочинима режима Зеленског", рекао је Небензја вечерас у Савјету безбједности УН.
Генерални директор "Росатома" Алексеј Лихачев потврдио је 30. маја да је украјински борбени дрон ударио у зграду машинске сале блока шест нуклеарке "Запорожје" и експлодирао. Није било жртава нити штете на кључној опреми.
