Шта је писало у порукама? Телефон украден, преписка о Епстајну заувијек изгубљена

01.06.2026 22:37

Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Телефонске поруке између британског амбасадора у САД, Питера Манделсона, и министра Ника Томас-Сајмондса, недостају у данас објављеним досијеима у оквиру парламентарне истраге случаја Џефрија Епстајна, након што је министар пријавио крађу телефона.

Посланици у Доњем дому парламента вршили су у фебруару притисак на премијера Кира Стармера да пристане да објави велики број комуникација између Манделсона, министара и званичника, како би влада сазнала више о односу амбасадора са Епстајном, преноси данас „Политико“.

Томас-Сајмондс, министар у кабинету који надгледа „ресетовање“ односа Велике Британије са ЕУ, одржао је званични састанак са Манделсоном у јануару прошле године о томе како би тадашњи амбасадор могао да подржи амбиције Вашингтона, показују званични подаци који су данас објављени. Досијеи, међутим, нису садржали запис о ранијој комуникацији која се одвијала између министра и Манделсона, који је смијењен са мјеста амбасадора у САД због пријатељства са осуђеним сексуалним преступником Епстајном 11. септембра прошле године.

Нешто више од мјесец дана касније, 15. октобра, Томас-Сајмондс је пријавио полицији и владиним званичницима да му је отет лични телефон. Министар је рекао полицајцима да је касно увече пролазио поред Министарства унутрашњих послова када су га напале три особе на бициклима и отеле му телефон. Скотланд Јард је потврдио да је крађа, у улици Маршам у Вестминстеру, пријављена полицији исте ноћи.

Честе крађе телефона

Крађа телефона је чест злочин у Лондону, а званични подаци показују да је прошле године у престоници пријављено више од 71.000 таквих случајева. Пет дана касније, 20. октобра, Морган МекСвини, који је у то вријеме био главни савјетник премијера Кира Стармера, пријавио је такође да му је телефон отео човјек на бициклу, а његов уређај није пронађен.

Министар Томас-Сајмондс је рекао званичницима да се сјећа да је са Манделсоном размијенио љубазне поруке око њихових послова, као и да је у то вријеме, водећи кампању да постане ректор Универзитета у Оксфорду, лобирао за његов глас, као што је то чинио са другим дипломцима лабуриста.

„Није постојала резервна копија ових порука и нису могле да буду пронађене“, рекао је један од министрових сарадника који није желио да буде именован.

„Ник је подијелио све детаље порука којих је могао да се сјети, а које су све биле размијењене прије него што је Манделсон преузео дужност“, додао је он.

(Б92)

