Нова правила у Европској унији од јула

Европска унија од 7. јула 2026. године уводи нова безбједносна правила за све нове аутомобиле и камионе који се први пут буду стављали на тржиште.
Циљ је смањити број саобраћајних несрећа, посебно налета са задње стране, који спадају међу најчешће узроке тешких судара на европским путевима.
Једна од најважнијих новина односи се на обавезни систем аутоматског упозоравања при наглом кочењу. Када возач изненада закочи или се активира АБС систем, стоп свјетла ће почети треперити како би додатно упозорила возаче иза возила. У посебно опасним ситуацијама аутоматски ће се укључити сва четири показивача смјера.
Ова технологија функционише потпуно самостално. Сензори прате брзину и интензитет кочења те у дјелићу секунде процјењују да ли је ријеч о ванредној ситуацији. Стручњаци истичу да управо тих неколико додатних тренутака упозорења може спријечити судар или значајно умањити његове посљедице.
Поред тога, нова регулатива доноси и обавезни систем за праћење пажње возача. Напредни систем користи камере и сензоре како би пратио положај главе и смјер погледа возача. Уколико примијети знакове умора, деконцентрације или скретања погледа са пута, возача ће упозорити звучним и визуелним сигналима.
Европски регулатори вјерују да би комбинација ових безбједносних система могла смањити број смртоносних саобраћајних несрећа за између 10 и 30 одсто. Посебно се очекују позитивни ефекти на саобраћајним магистралама и ауто-путевима, гдје су реакције возача често пресудне.
