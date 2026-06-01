Logo
Large banner

Четворо младих тражили милионе од предузетника, па му запалили Ламборџини: Хрватска у шоку

Аутор:

АТВ
01.06.2026 22:37

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Несвакидашњи случај уздрмао је Велику Горицу, након што су хрватски медији објавили да је четворо младих ухапшено због сумње да су изнуђивали 63-годишњег предузетника Маријана Кулаша, а затим му запалили скупоцјене Ламборџиније испред зграде.

Полиција је јуче, 31.маја, објавила да вјерује да је све организовала 23-годишња Анђелина Х., те тројица младића старости 21, 19 и 23 године, пише Индекс.хр.

брза вожња

Ауто-мото

Нова правила у Европској унији од јула

Наиме, четворо осумњичених за покушај изнуде 63-годишњака и паљење Ламборџинија у Великој Горици доведено је јуче, 31. маја, у Жупанијски суд у Великој Горици.

Полиција их сумњичи да су покушали да изнуде неколико милиона евра у криптовалутама од 63-годишњака, а потом, како би га застрашили, организовали паљење Ламборџинија који користи.

Тражили милионе у криптовалутама

Један од осумњичених има тетоважу "Meine Ehre heißt Treue", што би се са њемачког могло превести као "Моја част зове се оданост“. Та реченица била је званични мото нацистичке паравојне јединице и Хитлерове личне јединице Шуцштафел (Schutzstaffel - SS) од 1931. до 1945. године.

Према полицији, 23-годишњакиња и 23-годишњак набавили су мобилне телефоне и СИМ картице које су користили за слање пријетећих порука.

Мелиса Касијас

Свијет

Тијело нестале нуклеарне научнице пронађено након годину дана

Потом је 23-годишњак, по упутствима 23-годишњакиње, у два наврата послао СМС поруке 63-годишњаку којег познаје од раније.

У порукама је, уз пријетње, од њега тражио да на име наводног дуга уплати неколико милиона евра у криптовалутама. Мушкарац то није учинио, већ је случај пријавио полицији.

Блиско познанство као пут до уцјене

Према информацијама до којих је дошао Индекс.хр, Анђелина Х. је током блиског контакта са предузетником схватила колико је његово богатство те је уцјенама одлучила да дође до новца. Током дружења са њим само је потврдила своју намјеру. Иначе, пословне односе са Кулашем имала је и дјевојчина породица.

Она је, према кривичној пријави, са својим вршњаком ангажовала 21-годишњака и 19-годишњака да запале Ламборџини у власништву фирме коју користи оштећени мушкарац.

Исмет К.

Свијет

Ухапшен и други осумњичени за убиство бизнисмена из БиХ

Запаљивом течношћу по аутомобилу

Двојица млађих осумњичених дошла су у четвртак касно увече у Загребачку улицу у Великој Горици, гдје су у дворишту пронашли паркирани Ламборџини. Полили су га запаљивом течношћу коју су донијели у канистеру, запалили га и побјегли.

Аутомобил је у потпуности изгорио, а ватра се проширила на још неколико возила: други Ламборгини , Ниссан, два Мерцедеса и БМВ. Оштећена је и стамбена зграда. Нагорјела је фасада са више страна, а оштећени су прозори на укупно седам станова.

У тренутку пожара у згради су били станари, али су ватрогасци Јавне ватрогасне јединице Велике Горице угасили пожар и спријечили његово даље ширење.

Полиција процјењује да укупна штета износи најмање 1,2 милиона евра.

Мирјана Пајковић

Регион

Мирјана Пајковић након афере са експлицитним снимцима добила ново радно мјесто у Влади Црне Горе

Пријетње су настављене и након пожара

Осумњичени су, према полицији, и након пожара наставили са пријетњама. Истог дана 23-годишњак је, поново по упутствима 23-годишњакиње, послао још једну пријетећу СМС поруку 63-годишњаку.

Полиција наводи да је жртва због свега била под снажним стресом и у страху за сопствени живот и безбједност породице, због чега се обратила полицији.

Након привођења осумњичени су одлучили да се бране ћутањем. Једино је 23-годишњак потврдио да је слао поруке Кулашу.

Мореуз Баб ел-Мандеб

Свијет

Ако Иран затвори Врата жалости свијет тоне у ноћну мору

Тим порукама наводно су тражили исплату седам милиона евра. Расплет поступка сви ће чекати у истражном притвору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

изнуда

Полиција

криптовалута

Запаљен аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Грађани дијела БиХ од сада казне могу плаћати без одласка на шалтер

Друштво

Грађани дијела БиХ од сада казне могу плаћати без одласка на шалтер

2 ч

0
Жесток судар: Повријеђено дијете из аутобуса

Србија

Жесток судар: Повријеђено дијете из аутобуса

2 ч

0
Снимак обарања дрона Предатор

Свијет

Иран објавио снимак обарања америчког дрона

3 ч

0
Плажа у Бразилу на којој је ајкула откинула ногу дјечаку.

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

3 ч

0

Више из рубрике

Мирјана Пајковић након афере са експлицитним снимцима добила ново радно мјесто у Влади Црне Горе

Регион

Мирјана Пајковић након афере са експлицитним снимцима добила ново радно мјесто у Влади Црне Горе

2 ч

1
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Полиција саслушала Дајковића због српских пјесама

2 ч

1
Језива трагедија: Држављанин БиХ погинуо код Марибора, возио у супротном смјеру!

Регион

Језива трагедија: Држављанин БиХ погинуо код Марибора, возио у супротном смјеру!

14 ч

0
Саобраћајна незгода код граничног прелаза Свилај

Регион

Саобраћајна незгода код граничног прелаза Свилај

1 д

0

  • Најновије

23

02

Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

23

01

Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

22

51

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

22

50

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

22

47

Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner