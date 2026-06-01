Четворо младих тражили милионе од предузетника, па му запалили Ламборџини: Хрватска у шоку

Несвакидашњи случај уздрмао је Велику Горицу, након што су хрватски медији објавили да је четворо младих ухапшено због сумње да су изнуђивали 63-годишњег предузетника Маријана Кулаша, а затим му запалили скупоцјене Ламборџиније испред зграде.
Полиција је јуче, 31.маја, објавила да вјерује да је све организовала 23-годишња Анђелина Х., те тројица младића старости 21, 19 и 23 године, пише Индекс.хр.
Наиме, четворо осумњичених за покушај изнуде 63-годишњака и паљење Ламборџинија у Великој Горици доведено је јуче, 31. маја, у Жупанијски суд у Великој Горици.
Полиција их сумњичи да су покушали да изнуде неколико милиона евра у криптовалутама од 63-годишњака, а потом, како би га застрашили, организовали паљење Ламборџинија који користи.
Један од осумњичених има тетоважу "Meine Ehre heißt Treue", што би се са њемачког могло превести као "Моја част зове се оданост“. Та реченица била је званични мото нацистичке паравојне јединице и Хитлерове личне јединице Шуцштафел (Schutzstaffel - SS) од 1931. до 1945. године.
Према полицији, 23-годишњакиња и 23-годишњак набавили су мобилне телефоне и СИМ картице које су користили за слање пријетећих порука.
Потом је 23-годишњак, по упутствима 23-годишњакиње, у два наврата послао СМС поруке 63-годишњаку којег познаје од раније.
У порукама је, уз пријетње, од њега тражио да на име наводног дуга уплати неколико милиона евра у криптовалутама. Мушкарац то није учинио, већ је случај пријавио полицији.
Према информацијама до којих је дошао Индекс.хр, Анђелина Х. је током блиског контакта са предузетником схватила колико је његово богатство те је уцјенама одлучила да дође до новца. Током дружења са њим само је потврдила своју намјеру. Иначе, пословне односе са Кулашем имала је и дјевојчина породица.
Она је, према кривичној пријави, са својим вршњаком ангажовала 21-годишњака и 19-годишњака да запале Ламборџини у власништву фирме коју користи оштећени мушкарац.
Двојица млађих осумњичених дошла су у четвртак касно увече у Загребачку улицу у Великој Горици, гдје су у дворишту пронашли паркирани Ламборџини. Полили су га запаљивом течношћу коју су донијели у канистеру, запалили га и побјегли.
Аутомобил је у потпуности изгорио, а ватра се проширила на још неколико возила: други Ламборгини , Ниссан, два Мерцедеса и БМВ. Оштећена је и стамбена зграда. Нагорјела је фасада са више страна, а оштећени су прозори на укупно седам станова.
У тренутку пожара у згради су били станари, али су ватрогасци Јавне ватрогасне јединице Велике Горице угасили пожар и спријечили његово даље ширење.
Полиција процјењује да укупна штета износи најмање 1,2 милиона евра.
Осумњичени су, према полицији, и након пожара наставили са пријетњама. Истог дана 23-годишњак је, поново по упутствима 23-годишњакиње, послао још једну пријетећу СМС поруку 63-годишњаку.
Полиција наводи да је жртва због свега била под снажним стресом и у страху за сопствени живот и безбједност породице, због чега се обратила полицији.
Након привођења осумњичени су одлучили да се бране ћутањем. Једино је 23-годишњак потврдио да је слао поруке Кулашу.
Тим порукама наводно су тражили исплату седам милиона евра. Расплет поступка сви ће чекати у истражном притвору.
