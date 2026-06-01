Полиција саслушала Дајковића због српских пјесама

Аутор:АТВ
Предсједник Слободне Црне Горе Владислав Дајковић саслушан је у подгоричкој полицији због извођења српских родољубивих и епских пјесама уз гусле на црквеном сабору у Пљевљима.
У знак протеста, Дајковић је у полицију дошао са гуслама, имајући у виду да су управо гусле и пјевање уз њих постали предмет сумње и основ за полицијско поступање.
"Ово је најбољи доказ да живимо у савременом Голом отоку – у атмосфери комунистичког логора који је био присилни дом за хиљаде људи из Црне Горе само зато што су мислили другачије од онога што је налагала Комунистичка партија на челу са Јосипом Брозом Титом", саопштио је Дајковић након саслушања.
Он је поручио да је ријеч о апсурдном поступку и ограничавању слободе изражавања у држави која тежи чланству у ЕУ, преноси РТЦГ.
"Српски народ у Црној Гори је народ дубоког коријена и славне историје. Могу да покушавају да нас оспоре, могу нас притискати, могу покушавати да нас преименују и прећуте, али једно морају знати — Срби се себе не одричу. Док је српског имена, биће и гусала и пјесме и слободног гласа нашег народа", закључио је Дајковић.
Дајковићу се, како се наводи, на терет ставља пјевање пјесме о војводи Павлу Ђуришићу, као и извођење српских родољубивих и епских пјесама које се деценијама и вијековима изводе у част предака који су се борили за слободу Црне Горе против османских окупатора и освајача.
