Појавио се наводни снимак експлозије бомбе из Другог свјетског рата

Чак пет становника погинуло је у експлозији бомбе за коју се сумња да је заостала из Другог свјетског рата у регенцији Биак Нумфор у Папуи.
Снажна експлозија сравнила је са земљом више кућа у густо насељеном приобалном подручју.
До експлозије је дошло у Рибарском комплексу у Улици Валтер Монгонсиди, у насељу Фандои, округ Биак Кота, у недјељу (31. маја 2026.) око 14.45 часова по локалном времену. Још три особе воде се као нестале након експлозије.
"Сумња се да је ријеч о бомби заосталој из Другог свјетског рата. То још истражујемо", рекао је начелник полиције Биак Нумфора Ари Трестијаван за портал "Детик" у недјељу (31. маја).
Полиција још није објавила идентитет жртава. Припадници војске и полиције, Националне агенције за потрагу и спасавање (Басарнас), као и надлежних локалних власти, и даље се налазе на месту догађаја и спроводе идентификацију.
"До сада је пронађено пет тијела жртава, док се за још три особе трага", рекао је он.
Ари није изнио више детаља о узроку експлозије. Полиција наставља истрагу на мјесту догађаја, јавља "Детик Сулсел".
"Позивамо грађане да за сада не прилазе мјесту догађаја јер ситуација још није безбједна, како би се спријечила евентуална нова експлозија", рекао је Ари.
Bom sisa perang dunia ll meledak di area pemukiman Biak , papua .— QNL (@L1L178) June 1, 2026
Selain menghancurkan beberapa rumah juga menyebabkan 5 orang meninggal fan 3 otang belum di temukan. pic.twitter.com/nddVRqPlbR
Начелник криминалистичке полиције Биак Нумфора Данијел Румпаидус додао је да је на десетине кућа оштећено у експлозији, при чему је степен оштећења различит. Полиција и даље прикупља податке о жртвама.
"Према привременим подацима, десет кућа претрпјело је штету усљед експлозије бомбе из Другог свјетског рата", рекао је Данијел, који је засебно контактиран за коментар.
Портпарол полиције Папуе Кахјо Сукарнито изјавио је да је међу њима шест кућа претрпело тешка оштећења. Те куће су озбиљно уништене јер су се, како се сумња, налазиле непосредно уз мјесто експлозије.
"Наши службеници тренутно настављају прикупљање података и детаљну процену материјалне штете настале у овом инциденту", додао је Кахјо.
На друштвеним мрежама појавио се наводни снимак експлозије. "Телеграф.рс" није могао да потврди аутентичност овог снимка.
Према изјавама очевидаца, експлозија се догодила изненада. Детонација је била изузетно снажна, изазвала је панику међу становницима, а поједини мјештани одмах су покушали да помогну жртвама.
"Изражавамо најдубље саучешће породицама страдалих. Наш главни приоритет сада су збрињавање жртава, процес евакуације и обезбјеђивање мјеста догађаја", рекао је Кахјо.
Полиција тренутно даје приоритет евакуацији и потрази за настрадалима. Кахјо је навео да је до сада евакуисано пет тијела погинулих у експлозији.
"Од тог броја, четири тијела пребачена су у Регионалну општу болницу Биак, док је једно тијело превезено у Морнаричку болницу у Биаку. У међувремену, за још три особе заједнички тим и даље трага", рекао је он.
